Тело генерал-майора полиции с огнестрельным ранением головы обнаружили в квартире в Москве
По словам супруги погибшего, он тяжело болел, у него было диагностировано онкологическое заболевание последней стадии. Следов борьбы или волочения в квартире не было, в истории разбирается полиция.
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Тело генерал-майора полиции в отставке с огнестрельным ранением головы обнаружили в Москве в одной из квартир на Хорошёвском шоссе. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщение в полицию поступило от супруги офицера, которая заметила, что проснулась утром от громкого хлопка из соседней комнаты. Прибежав туда, женщина увидела мёртвого мужа. Прибывшая на место происшествия оперативная группа обнаружила труп 76-летнего мужчины, который ранее занимал пост первого заместителя начальника экспертно-криминалистического центра внутренних дел РФ. По данным собеседника издания, в квартире был порядок, а также отсутствовали следы борьбы или волочения. Супруга офицера уточнила, что её муж тяжело болел, у него было диагностировано онкологическое заболевание последней стадии.
Информацию передали в межрайонный следственный отдел по Северному административному округу, сейчас оперативники проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.
А ранее муж "мисс Кузбасс – 2010" Александр Попов хладнокровно рассказал, как прятал тело супруги Ксении Сапожковой. Обвиняемый уже сознался в убийстве жены, за которую он после расправы вёл соцсети, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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