Тело генерал-майора полиции с огнестрельным ранением головы обнаружили в квартире в Москве

Тело генерал-майора полиции в отставке с огнестрельным ранением головы обнаружили в Москве в одной из квартир на Хорошёвском шоссе. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение в полицию поступило от супруги офицера, которая заметила, что проснулась утром от громкого хлопка из соседней комнаты. Прибежав туда, женщина увидела мёртвого мужа. Прибывшая на место происшествия оперативная группа обнаружила труп 76-летнего мужчины, который ранее занимал пост первого заместителя начальника экспертно-криминалистического центра внутренних дел РФ. По данным собеседника издания, в квартире был порядок, а также отсутствовали следы борьбы или волочения. Супруга офицера уточнила, что её муж тяжело болел, у него было диагностировано онкологическое заболевание последней стадии.

Информацию передали в межрайонный следственный отдел по Северному административному округу, сейчас оперативники проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.