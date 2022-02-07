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Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии прибыли на Украину

Находясь в Станице Луганской на линии соприкосновения с Донбассом, министры посмотрят на "последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению".

7 февраля, 11:21

МИД Украины. Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, а также его австрийский коллега Александер Шалленберг и глава МИД Словакии Иван Корчок прибыли в подконтрольную Киеву часть Луганской области. Об этом на брифинге сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в Станице Луганской", — сказал он.

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По словам Кулебы, там главы министерств могут посмотреть на "последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению". Во вторник дипломаты прибудут в Киев, добавил он.

Напомним, в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По данным ополченцев, к линии соприкосновения прибывают нацбаты. На фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно некоторые государства эвакуируют своих граждан.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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