Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии прибыли на Украину

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, а также его австрийский коллега Александер Шалленберг и глава МИД Словакии Иван Корчок прибыли в подконтрольную Киеву часть Луганской области. Об этом на брифинге сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в Станице Луганской", — сказал он.

По словам Кулебы, там главы министерств могут посмотреть на "последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению". Во вторник дипломаты прибудут в Киев, добавил он.