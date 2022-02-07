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Сенатор Клишас счёл избыточным предложение разрешить любую самооборону при защите жилища

По словам парламентария, действующая редакция УК РФ позволяет осуществлять самозащиту при опасном для жизни посягательстве не только в помещении, но и в любом другом месте.

7 февраля, 11:14
<p>Андрей Клишас. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба Совета Федерации</p>

Андрей Клишас. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба Совета Федерации

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал предложение депутатов разрешить россиянам любые меры защиты в случае, если кто-то незаконно проник в их жильё и есть угроза жизни. По его мнению, в этой инициативе нет необходимости.

"Действующая редакция статьи 37 УК РФ позволяет осуществлять самооборону при опасном для жизни посягательстве не только в жилище, но и в любом месте. В этой части положения законопроекта представляются избыточными", — отметил сенатор в разговоре с журналистами.

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Ранее Лайф сообщал, что депутаты предложили разрешить россиянам любую самооборону при защите жилища. Парламентарии отмечают, что неприкосновенность места жительства — важнейшее конституционное право человека. Никто не вправе проникать в его дом или квартиру незаконно.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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