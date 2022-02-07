Сенатор Клишас счёл избыточным предложение разрешить любую самооборону при защите жилища

По словам парламентария, действующая редакция УК РФ позволяет осуществлять самозащиту при опасном для жизни посягательстве не только в помещении, но и в любом другом месте.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал предложение депутатов разрешить россиянам любые меры защиты в случае, если кто-то незаконно проник в их жильё и есть угроза жизни. По его мнению, в этой инициативе нет необходимости.

"Действующая редакция статьи 37 УК РФ позволяет осуществлять самооборону при опасном для жизни посягательстве не только в жилище, но и в любом месте. В этой части положения законопроекта представляются избыточными", — отметил сенатор в разговоре с журналистами.