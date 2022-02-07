На Украине на свет появились двойняшки с разной датой рождения

На Украине во Львовской области женщина родила уникальную двойню. Первый ребёнок появился на свет дома, а второй — уже в перинатальном центре на следующие сутки. Об этом в "Фейсбуке" сообщил Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Необычные роды принимала фельдшер по медицине неотложных состояний Леся Никула. По дороге на вызов она решила позвонить родственникам роженицы и попросить их приготовить документы для больницы, однако услышала, что роды уже начались и молодая мама вряд ли дождётся приезда врачей. Когда Никула "влетела" в дом женщины, девочка уже почти появилась на свет.

"Я ребёночка взяла, провела первичный туалет, обрезала и обработала пуповину. Говорю: "У нас хорошая здоровая девочка. Смотрите, какая красавица". А бабушка говорит: "Ещё должен быть мальчик", — поделилась воспоминаниями фельдшер.

Она вызвала скорую помощь. Под вой сирен на скорости 150 километров в час кортеж из двух машин вёз молодую маму и её новорождённую малышку в больницу. Там на следующий день появился брат девочки. Теперь свои дни рождения двойняшки будут праздновать в разные дни.