НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

На Украине на свет появились двойняшки с разной датой рождения

Под вой сирен на скорости 150 километров в час кортеж из двух машин скорой помощи вёз молодую маму и её малышку в больницу, чтобы врачи успели принять роды во второй раз.

7 февраля, 11:07

Фото © Pixabay

На Украине во Львовской области женщина родила уникальную двойню. Первый ребёнок появился на свет дома, а второй — уже в перинатальном центре на следующие сутки. Об этом в "Фейсбуке" сообщил Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Необычные роды принимала фельдшер по медицине неотложных состояний Леся Никула. По дороге на вызов она решила позвонить родственникам роженицы и попросить их приготовить документы для больницы, однако услышала, что роды уже начались и молодая мама вряд ли дождётся приезда врачей. Когда Никула "влетела" в дом женщины, девочка уже почти появилась на свет.

"Я ребёночка взяла, провела первичный туалет, обрезала и обработала пуповину. Говорю: "У нас хорошая здоровая девочка. Смотрите, какая красавица". А бабушка говорит: "Ещё должен быть мальчик", — поделилась воспоминаниями фельдшер.

Из-за ошибки врачей россиянка родила чужого ребёнка и теперь ищет родного

Из-за ошибки врачей россиянка родила чужого ребёнка и теперь ищет родного

Она вызвала скорую помощь. Под вой сирен на скорости 150 километров в час кортеж из двух машин вёз молодую маму и её новорождённую малышку в больницу. Там на следующий день появился брат девочки. Теперь свои дни рождения двойняшки будут праздновать в разные дни.

Ранее сразу пять пар близнецов родила жительница Саудовской Аравии. Как сообщало местное СМИ, десять малышей появились на свет естественным путём 12 января. Все они абсолютно здоровы.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1