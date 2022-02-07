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Криштиану Роналду первым в мире набрал 400 миллионов подписчиков в Instagram

Больше фолловеров только у официального профиля социальной сети, за которым следят 469 миллионов человек. А следом за футболистом в рейтинге идёт Кайли Дженнер с отставанием в 91 миллион.

7 февраля, 10:47
<p>Криштиану Роналду. Фото на обложке © ТАСС / РА / Mike Egerton</p>

Криштиану Роналду. Фото на обложке © ТАСС / РА / Mike Egerton

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, кому удалось перейти рубеж в 400 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.

Следом за 37-летним футболистом в рейтинге по количеству подписчиков идёт американская модель Кайли Дженнер с 309 миллионами фолловеров. На третьем месте располагается нападающий сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси, имея 306 миллионов поклонников в социальной сети.

"Она стала для меня единственной": Роналду украсил самую высокую башню в мире портретом возлюбленной

"Она стала для меня единственной": Роналду украсил самую высокую башню в мире портретом возлюбленной

Больше подписчиков, чем у футболиста, только у официального профиля Instagram, за которым следят 469 миллионов человек.

Роналду, которому недавно исполнилось 37 лет, в текущем футбольном сезоне сыграл 25 матчей за "Манчестер Юнайтед", в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.

Ранее Лайф рассказал, сколько ещё лет Роналду собирается продолжать карьеру. Легендарный форвард прошлым летом вернулся в "Манчестер Юнайтед" спустя 12 лет после ухода.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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