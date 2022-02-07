Криштиану Роналду первым в мире набрал 400 миллионов подписчиков в Instagram

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, кому удалось перейти рубеж в 400 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.

Следом за 37-летним футболистом в рейтинге по количеству подписчиков идёт американская модель Кайли Дженнер с 309 миллионами фолловеров. На третьем месте располагается нападающий сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси, имея 306 миллионов поклонников в социальной сети.

Больше подписчиков, чем у футболиста, только у официального профиля Instagram, за которым следят 469 миллионов человек.

Роналду, которому недавно исполнилось 37 лет, в текущем футбольном сезоне сыграл 25 матчей за "Манчестер Юнайтед", в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.