Криштиану Роналду первым в мире набрал 400 миллионов подписчиков в Instagram
Больше фолловеров только у официального профиля социальной сети, за которым следят 469 миллионов человек. А следом за футболистом в рейтинге идёт Кайли Дженнер с отставанием в 91 миллион.
Криштиану Роналду. Фото на обложке © ТАСС / РА / Mike Egerton
Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, кому удалось перейти рубеж в 400 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.
Следом за 37-летним футболистом в рейтинге по количеству подписчиков идёт американская модель Кайли Дженнер с 309 миллионами фолловеров. На третьем месте располагается нападающий сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси, имея 306 миллионов поклонников в социальной сети.
"Она стала для меня единственной": Роналду украсил самую высокую башню в мире портретом возлюбленной
Больше подписчиков, чем у футболиста, только у официального профиля Instagram, за которым следят 469 миллионов человек.
Роналду, которому недавно исполнилось 37 лет, в текущем футбольном сезоне сыграл 25 матчей за "Манчестер Юнайтед", в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.
Ранее Лайф рассказал, сколько ещё лет Роналду собирается продолжать карьеру. Легендарный форвард прошлым летом вернулся в "Манчестер Юнайтед" спустя 12 лет после ухода.
Комментариев: 0