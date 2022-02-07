Российские биатлонистки остались без медалей в индивидуальной гонке на Олимпиаде
Ближе всех к наградам была Кристина Резцова, однако два промаха на стойке перечеркнули надежды на призы.
Биатлонистка Кристина Резцова (Россия) перед началом соревнований. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российские биатлонистки остались без медалей по итогам индивидуальной гонки на 15 километров в рамках Олимпиады в Пекине.
Чемпионкой стала немка Дениз Херманн, которая допустила один промах на огневых рубежах. Серебро увозит во Францию Анаис Шевалье-Буше, а бронзу забирает норвежка Марта Улсбю-Ройселанн.
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Ближе всех к медалям из россиянок была Кристина Резцова. Однако из борьбы за награды она выбыла после третьего рубежа, где допустила два промаха. В итоге — лишь девятое место. Остальные россиянки совсем не справились с гонкой. Светлана Миронова промазала трижды, Евгения Буртасова — шесть раз, а Ульяна Кайшева и вовсе допустила 10 промахов, расположившись внизу финишного протокола.
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