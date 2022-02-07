Российские биатлонистки остались без медалей в индивидуальной гонке на Олимпиаде

Ближе всех к медалям из россиянок была Кристина Резцова. Однако из борьбы за награды она выбыла после третьего рубежа, где допустила два промаха. В итоге — лишь девятое место. Остальные россиянки совсем не справились с гонкой. Светлана Миронова промазала трижды, Евгения Буртасова — шесть раз, а Ульяна Кайшева и вовсе допустила 10 промахов, расположившись внизу финишного протокола.