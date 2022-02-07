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Российские биатлонистки остались без медалей в индивидуальной гонке на Олимпиаде

Ближе всех к наградам была Кристина Резцова, однако два промаха на стойке перечеркнули надежды на призы.

7 февраля, 10:36

Биатлонистка Кристина Резцова (Россия) перед началом соревнований. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Российские биатлонистки остались без медалей по итогам индивидуальной гонки на 15 километров в рамках Олимпиады в Пекине.

Чемпионкой стала немка Дениз Херманн, которая допустила один промах на огневых рубежах. Серебро увозит во Францию Анаис Шевалье-Буше, а бронзу забирает норвежка Марта Улсбю-Ройселанн.

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Ближе всех к медалям из россиянок была Кристина Резцова. Однако из борьбы за награды она выбыла после третьего рубежа, где допустила два промаха. В итоге — лишь девятое место. Остальные россиянки совсем не справились с гонкой. Светлана Миронова промазала трижды, Евгения Буртасова — шесть раз, а Ульяна Кайшева и вовсе допустила 10 промахов, расположившись внизу финишного протокола.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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