Без Серохвостова: Назван состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку Олимпиады-2022

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом мужской команды на индивидуальную гонку Олимпийских игр в Пекине.

Сборную России представят Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили и Максим Цветков. В запасе, как ранее и заявлял старший тренер Юрий Каминский, остался Даниил Серохвостов. Добавим, что гонка состоится 8 февраля.