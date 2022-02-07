Без Серохвостова: Назван состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку Олимпиады-2022
В активе нашей команды уже есть бронзовая медаль, которую россияне взяли в смешанной эстафете.
Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом мужской команды на индивидуальную гонку Олимпийских игр в Пекине.
Сборную России представят Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили и Максим Цветков. В запасе, как ранее и заявлял старший тренер Юрий Каминский, остался Даниил Серохвостов. Добавим, что гонка состоится 8 февраля.
А ранее российские биатлонисты завоевали первую медаль на Олимпиаде в Пекине. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли бронзу в смешанной эстафете.
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