wewillROCyou: Собчак и Пивоваров выступили против петиции Ягудина в поддержку российских олимпийцев

Российская журналистка Ксения Собчак назвала бессмыслицей петицию, которую запустил олимпийский чемпион Алексей Ягудин в поддержку российских олимпийцев в связи с запретом WADA использовать символику нашей страны. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Ягудин создал петицию и просит простить российских спортсменов и пустить на Олимпиаду с флагом и гимном. Кого просит-то, мне интересно? Вселенную? В наличии ещё тот самый хештег. Бессмыслица", — написала Собчак.

Также против петиции высказался и журналист Алексей Пивоваров. В эфире выпуска на YouТube-канале "Редакция" он рассказал, что пресс-служба МОК ответила Ягудину. Там указали, что срок запрета на использование национальной символики перестанет действовать в декабре 2022 года.

"Я же со своей стороны желаю нам чаще слушать Чайковского в ближайшие две недели", — подытожил Пивоваров.

Также не поддержал петицию российский ведущий, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Об этом он заявил в беседе с порталом "Спорт экспресс". По его мнению, Ягудин запустил её слишком поздно, за день до открытия Олимпиады в Пекине. Российским спортсменам вернут национальную символику, когда закончатся санкции, отметил ведущий.

"Я уверен в том, что это просто привлечение внимания к Олимпийским играм, не более того. Давайте ещё тогда создадим петицию "Верните доллар ценой в 27 рублей!". Все сразу же присоединятся. Я безумно люблю Лёшу Ягудина, но эта акция выглядит довольно странной", — заявил Губерниев.

Тем временем российский гимнаст, олимпийский призёр 2021 года Никита Нагорный вывел поддержку спортсменов ещё дальше — на мировой уровень. В своём инстаграме он рассказал, что наткнулся на работы уличного художника на Шри-Ланке, идея которого заключается в том, чтобы оставлять на острове надписи на русском языке. Так, деятель искусства и гимнаст украсили баннер фразой "Не паримся #wewillROCyou".

Баннер на Шри-Ланке в поддержку олимпийцев РФ. Фото © Instagram / nikushkarus