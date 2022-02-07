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Лукашенко заявил, что Бог является белорусом

По словам главы государства, именно Господь привёл его на пост президента республики в 90-х и до сих пор иногда помогает ему.

7 февраля, 10:34

Александр Лукашенко. Фото © Официальный сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Бог является белорусом. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала "Соловьёв Live".

"Он [Бог] же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот ещё кое-когда помогает", — сказал белорусский лидер.

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Ранее Лукашенко заявил о готовности оставить пост президента, если в стране будет спокойно. При этом он отметил, что всегда придёт на помощь Белоруссии в случае угрозы безопасности со стороны других государств.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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