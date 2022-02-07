Лукашенко заявил, что Бог является белорусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Бог является белорусом. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала "Соловьёв Live".

"Он [Бог] же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот ещё кое-когда помогает", — сказал белорусский лидер.