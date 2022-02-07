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Песков назвал условие для освещения журналистами Deutsche Welle визита Шольца в Москву

При этом представитель Кремля отметил, что сама медиакомпания не сможет иметь корпункт в России и, соответственно, осуществлять вещание на территории нашей страны.

7 февраля, 10:25

Олаф Шольц © Facebook / Olaf Scholz

Если сотрудники медиакомпании Deutsche Welle приедут в Москву с журналистским пулом канцлера Германии Олафа Шольца, то они смогут освещать его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 февраля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, если в журналистском пуле будут представители Deutsche Welle, да, они смогут работать", — сказал представитель Кремля на брифинге.

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При этом Песков отметил, что сама медиакомпания, против которой ранее Москва ввела ограничения, не сможет иметь корпункт в России и, соответственно, осуществлять вещание на территории нашей страны.

Ранее официальный представитель Федерального правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Deutsche Welle пригласили сопровождать Шольца в ходе его визита в Москву. Немецкий канцлер прибудет в столицу России 15 февраля, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

МИД РФ не против, чтобы журналисты Deutsche Welle сопровождали Шольца в Москве

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Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения. Московское бюро Deutsche Welle должно было закрыться 4 февраля по решению российской власти. Но оно продолжило свою работу. Днём 4 февраля сообщалось, что Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на запрет. Позднее стало известно, что московское бюро телеканала всё-таки закрылось после решения РФ запретить вещание медиакомпании на территории страны.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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