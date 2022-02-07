Песков назвал условие для освещения журналистами Deutsche Welle визита Шольца в Москву

Если сотрудники медиакомпании Deutsche Welle приедут в Москву с журналистским пулом канцлера Германии Олафа Шольца, то они смогут освещать его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 февраля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, если в журналистском пуле будут представители Deutsche Welle, да, они смогут работать", — сказал представитель Кремля на брифинге.