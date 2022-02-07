В Кремле планируют ознакомиться с докладом Лукашенко о финансировании белорусской оппозиции

В Кремле пока ничего не знают о планах президента Белоруссии Александра Лукашенко передать России некие документы о финансировании российским бизнесом белорусской оппозиции. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он лишь предположил, что такой доклад, если его подготовят, может быть передан для ознакомления Владимиру Путину.

"Мне об этом ничего не известно, и, когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнёры и друзья. Дальше с ним нужно будет ознакомиться. Пока мы не знаем, о чём там пойдёт речь, поэтому и рано что-либо говорить", — рассудил представитель Кремля.

Ранее в эфире "Соловьёв Live" Александр Лукашенко заявил, что подготовил для Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами, причём в списке, по словам политика, есть те, "кто бывает на приёмах у российского президента".