В Кремле планируют ознакомиться с докладом Лукашенко о финансировании белорусской оппозиции
Как ранее анонсировал сам белорусский лидер, в этом списке есть российские бизнесмены, которые даже якобы бывают на приёмах у президента России Владимира Путина.
Фото © Kremlin.ru
В Кремле пока ничего не знают о планах президента Белоруссии Александра Лукашенко передать России некие документы о финансировании российским бизнесом белорусской оппозиции. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он лишь предположил, что такой доклад, если его подготовят, может быть передан для ознакомления Владимиру Путину.
"Мне об этом ничего не известно, и, когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнёры и друзья. Дальше с ним нужно будет ознакомиться. Пока мы не знаем, о чём там пойдёт речь, поэтому и рано что-либо говорить", — рассудил представитель Кремля.
Ранее в эфире "Соловьёв Live" Александр Лукашенко заявил, что подготовил для Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами, причём в списке, по словам политика, есть те, "кто бывает на приёмах у российского президента".
Напомним, что ещё прошлым летом разгорелся скандал вокруг российского бизнесмена, владельца "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрия Мазепина, которого заподозрили в финансировании телеграм-канала NEXTA. Слухи появились после интервью Романа Протасевича, задержанного в конце мая в Минске, белорусскому телеканалу ОНТ, однако сама фамилия Мазепина в нём не фигурировала.
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