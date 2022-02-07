НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Японскому МИД выразили протест из-за попытки нападения на Посольство РФ

Инцидент произошёл днём 6 февраля, когда "группа воинственно настроенных" молодых людей попыталась проникнуть в здание и устроила потасовку с полицейскими у входа в диппредставительство.

7 февраля, 10:13

Посольство Российский Федерации в Токио, Япония. Фото © Wikipedia / Nissy-KITAQ

Посольство РФ выразило решительный протест МИД Японии из-за попытки нападения праворадикалов на диппредставительство в Токио.

Инцидент произошёл днём 6 февраля, когда "группа воинственно настроенных" молодых людей попыталась проникнуть в посольство и устроила потасовку с полицейскими у входа в диппредставительство.

"В результате в течение опредёленного периода въезд и выезд с территории российского загранучреждения оказались заблокированы", цитирует ТАСС сообщение посольства.

Посол РФ в Японии ответил коллеге из США на критику и напомнил о принадлежности Южных Курил

Посол РФ в Японии ответил коллеге из США на критику и напомнил о принадлежности Южных Курил

А ранее правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что манёвры на Курилах не должны являться поводом для беспокойства соседних стран. Он отметил, что РФ может проводить военные учения на всей территории страны, включая Дальний Восток.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1