Японскому МИД выразили протест из-за попытки нападения на Посольство РФ
Инцидент произошёл днём 6 февраля, когда "группа воинственно настроенных" молодых людей попыталась проникнуть в здание и устроила потасовку с полицейскими у входа в диппредставительство.
Посольство Российский Федерации в Токио, Япония. Фото © Wikipedia / Nissy-KITAQ
Посольство РФ выразило решительный протест МИД Японии из-за попытки нападения праворадикалов на диппредставительство в Токио.
Инцидент произошёл днём 6 февраля, когда "группа воинственно настроенных" молодых людей попыталась проникнуть в посольство и устроила потасовку с полицейскими у входа в диппредставительство.
"В результате в течение опредёленного периода въезд и выезд с территории российского загранучреждения оказались заблокированы", — цитирует ТАСС сообщение посольства.
А ранее правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что манёвры на Курилах не должны являться поводом для беспокойства соседних стран. Он отметил, что РФ может проводить военные учения на всей территории страны, включая Дальний Восток.
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