Японскому МИД выразили протест из-за попытки нападения на Посольство РФ

Инцидент произошёл днём 6 февраля, когда "группа воинственно настроенных" молодых людей попыталась проникнуть в здание и устроила потасовку с полицейскими у входа в диппредставительство.