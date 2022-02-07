Песков: Напряжённость сохраняется, так как на Западе предпочитают тему "вторжения" РФ
По словам официального представителя Кремля, в этом контексте вряд ли можно говорить о каком-то затишье. Однако в последние дни не было ничего нового по теме гарантий безопасности, уточнил он.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Напряжённость в отношениях России и Запада сохраняется, потому что там предпочитают заявлять о "грядущем вторжении РФ на Украину", а не обсуждать предложенные Москвой гарантии безопасности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В первую очередь нужно сказать, что за последние дни пока не было ничего нового в плане темы гарантий безопасности для России. Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники", — заметил Песков.
По словам пресс-секретаря президента РФ, вместо этого вопроса на Западе предпочитают экзальтированно обсуждать, по их мнению, существующую проблему "нападения". И в этом контексте вряд ли можно говорить о каком-то затишье, уточнил он.
Ранее Песков заметил, что в Кремле не ждут решительных переломов после встречи Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона. Пресс-секретарь президента РФ призвал дождаться итогов встречи лидеров и послушать их мнения на пресс-конференции.
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