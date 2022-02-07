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Песков: Напряжённость сохраняется, так как на Западе предпочитают тему "вторжения" РФ

По словам официального представителя Кремля, в этом контексте вряд ли можно говорить о каком-то затишье. Однако в последние дни не было ничего нового по теме гарантий безопасности, уточнил он.

7 февраля, 10:08
<p>Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64671/photos/64994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

Напряжённость в отношениях России и Запада сохраняется, потому что там предпочитают заявлять о "грядущем вторжении РФ на Украину", а не обсуждать предложенные Москвой гарантии безопасности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В первую очередь нужно сказать, что за последние дни пока не было ничего нового в плане темы гарантий безопасности для России. Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники", — заметил Песков.

Глава департамента МИД РФ Ермаков назвал неотложным вопрос о гарантиях безопасности

Глава департамента МИД РФ Ермаков назвал неотложным вопрос о гарантиях безопасности

По словам пресс-секретаря президента РФ, вместо этого вопроса на Западе предпочитают экзальтированно обсуждать, по их мнению, существующую проблему "нападения". И в этом контексте вряд ли можно говорить о каком-то затишье, уточнил он.

Ранее Песков заметил, что в Кремле не ждут решительных переломов после встречи Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона. Пресс-секретарь президента РФ призвал дождаться итогов встречи лидеров и послушать их мнения на пресс-конференции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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