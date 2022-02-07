Песков: Напряжённость сохраняется, так как на Западе предпочитают тему "вторжения" РФ

Напряжённость в отношениях России и Запада сохраняется, потому что там предпочитают заявлять о "грядущем вторжении РФ на Украину", а не обсуждать предложенные Москвой гарантии безопасности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В первую очередь нужно сказать, что за последние дни пока не было ничего нового в плане темы гарантий безопасности для России. Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники", — заметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, вместо этого вопроса на Западе предпочитают экзальтированно обсуждать, по их мнению, существующую проблему "нападения". И в этом контексте вряд ли можно говорить о каком-то затишье, уточнил он.