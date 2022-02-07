Тренер Бородавко объяснил, как акклиматизация влияет на результаты олимпийцев в Пекине

Процесс акклиматизации в горной местности очень сложен, не всем спортсменам удаётся с этим справиться, у многих из них "состояние как на качелях". Это, безусловно, сказывается на результатах атлетов на Олимпийских играх в Пекине, рассказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

"Такие громадные отрывы, которые были на скиатлоне, говорят о том, что не все спортсмены смогли акклиматизироваться именно к условиям пребывания и к самим очень тяжёлым трассам, тяжёлому снегу", — объяснил тренер в беседе с RT.

Он добавил, что в горной местности люди чувствуют серьёзную нехватку кислорода, что также сказывается на адаптации к условиям.