Тренер Бородавко объяснил, как акклиматизация влияет на результаты олимпийцев в Пекине
По его мнению, скиатлон показал, что не все лыжники смогли адаптироваться к среднегорным условиям пребывания — в частности, к серьёзному дефициту кислорода.
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Процесс акклиматизации в горной местности очень сложен, не всем спортсменам удаётся с этим справиться, у многих из них "состояние как на качелях". Это, безусловно, сказывается на результатах атлетов на Олимпийских играх в Пекине, рассказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
"Такие громадные отрывы, которые были на скиатлоне, говорят о том, что не все спортсмены смогли акклиматизироваться именно к условиям пребывания и к самим очень тяжёлым трассам, тяжёлому снегу", — объяснил тренер в беседе с RT.
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Он добавил, что в горной местности люди чувствуют серьёзную нехватку кислорода, что также сказывается на адаптации к условиям.
Напомним, Россия вышла на первое место в медальном зачёте на Олимпиаде. Это случилось после победы Камилы Валиевой в произвольной программе. Россиянка стала лидером с большим отрывом — 178,92 балла против 148,66 у японки, которая заработала серебро.
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