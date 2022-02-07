Песков: В Кремле не ждут решительных переломов после встречи Путина и Макрона

Москва не ожидает решительного перелома ситуации вокруг Украины после переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, которые состоятся сегодня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи", — отметил представитель Кремля.