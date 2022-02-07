Песков: В Кремле не ждут решительных переломов после встречи Путина и Макрона
Пресс-секретарь президента РФ призвал дождаться итогов встречи лидеров и послушать их мнения на пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / ZUMA
Москва не ожидает решительного перелома ситуации вокруг Украины после переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, которые состоятся сегодня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи", — отметил представитель Кремля.
Он напомнил, что и сам Макрон говорил Путину, что он едет в Москву с "определёнными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряжённости в Европе". Песков призвал дождаться итогов встречи лидеров и послушать их мнения на пресс-конференции.
Напомним, Эмманюэль Макрон 7 февраля совершит рабочий визит в Россию, где встретится с Владимиром Путиным. Главной темой встречи французский лидер назвал ситуацию вокруг Украины. Кстати, уже завтра, 8 февраля, Макрон отправится и в саму Незалежную.
Комментариев: 0