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Песков: В Кремле не ждут решительных переломов после встречи Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента РФ призвал дождаться итогов встречи лидеров и послушать их мнения на пресс-конференции.

7 февраля, 09:55

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / ZUMA

Москва не ожидает решительного перелома ситуации вокруг Украины после переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, которые состоятся сегодня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи", — отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что и сам Макрон говорил Путину, что он едет в Москву с "определёнными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряжённости в Европе". Песков призвал дождаться итогов встречи лидеров и послушать их мнения на пресс-конференции.

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Напомним, Эмманюэль Макрон 7 февраля совершит рабочий визит в Россию, где встретится с Владимиром Путиным. Главной темой встречи французский лидер назвал ситуацию вокруг Украины. Кстати, уже завтра, 8 февраля, Макрон отправится и в саму Незалежную.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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