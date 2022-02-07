Стоимость российской нефти Urals впервые за семь лет превысила $95 за баррель

Цена российской экспортной нефти Urals на торгах в Европе впервые с сентября 2014 года превысила 95 долларов за баррель. Об этом сообщает международное ценовое агентство Argus.

Так, в ходе торгов 4 февраля стоимость топлива на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) выросла на 4,66 доллара, достигнув 95,12 доллара за баррель. Это максимальное значение с 17 сентября 2014 года, когда котировки достигали 96,18 доллара.

В Средиземноморье цена на партии Urals объёмом по 80–100 тысяч тонн в абсолютном выражении также заметно выросла в последний торговый день прошлой недели — на 3,09 доллара, достигнув 96,28 доллара за баррель, что стало самым высоким показателем с 9 сентября 2014-го.

Отмечается, что российский сорт подорожал вслед за ростом мировых котировок нефти в условиях высокой геополитической напряжённости в мире, а также из-за опасений недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса.