Эндокринолог Бурякова рассказала, что объединяет беременных, вегетарианцев и пациентов с выпадением волос
Все вышеперечисленные относятся к группе риска по дефициту одного важного витамина. Впрочем, его избыток в той же степени опасен, как и нехватка, поэтому о бесконтрольном приёме не может быть и речи.
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Витамин D обеспечивает правильную работу многих жизненно важных органов, регулирует давление, вес и даже может препятствовать росту раковых клеток. Об этом диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала Тульской службе новостей.
"Витамин D способствует всасыванию кальция из продуктов питания в кишечнике, обеспечивает нормальный рост и развитие костей, поддерживает правильную работу иммунной и нервной систем, участвует в регуляции артериального давления и веса. Также есть данные о его участии в препятствии росту раковых клеток", — перечисляет эксперт.
Несмотря на полезные свойства, принимать этот витамин бесконтрольно ни в коем случае нельзя, предупреждает эндокринолог. Для диагностики дефицита витамина D необходимо сдать анализ крови, причём делать это необходимо хотя бы раз в году — в начале осенне-зимнего сезона. В первую очередь в этом анализе нуждаются россияне из группы риска — дети и подростки, пожилые люди, беременные и кормящие женщины, вегетарианцы (или другие поклонники диеты с низким содержанием жиров), а также жители регионов со слабой солнечной активностью. Кроме того, обследование нужно пройти людям с избыточным весом, а также всем, кто жалуется на сухость кожи, высыпания, выпадение волос.
"Доза витамина D должна быть подобрана строго исходя из лабораторного анализа, поскольку данный витамин относится к жирорастворимым и способен вызывать передозировку. Избыток этого витамина в организме столь же опасен, сколько и дефицит", — заключила Бурякова.
Ранее нутрициологи рассказали, как без посещения врача и сдачи анализов определить недостаток витамина B12. Зачастую значимость этого элемента недооценивается, хотя он необходим для поддержания здорового состояния нервных клеток, улучшения функции передачи нервного импульса и нормализации работы желудочно-кишечного тракта.
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