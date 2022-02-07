Эндокринолог Бурякова рассказала, что объединяет беременных, вегетарианцев и пациентов с выпадением волос

"Витамин D способствует всасыванию кальция из продуктов питания в кишечнике, обеспечивает нормальный рост и развитие костей, поддерживает правильную работу иммунной и нервной систем, участвует в регуляции артериального давления и веса. Также есть данные о его участии в препятствии росту раковых клеток", — перечисляет эксперт.

Несмотря на полезные свойства, принимать этот витамин бесконтрольно ни в коем случае нельзя, предупреждает эндокринолог. Для диагностики дефицита витамина D необходимо сдать анализ крови, причём делать это необходимо хотя бы раз в году — в начале осенне-зимнего сезона. В первую очередь в этом анализе нуждаются россияне из группы риска — дети и подростки, пожилые люди, беременные и кормящие женщины, вегетарианцы (или другие поклонники диеты с низким содержанием жиров), а также жители регионов со слабой солнечной активностью. Кроме того, обследование нужно пройти людям с избыточным весом, а также всем, кто жалуется на сухость кожи, высыпания, выпадение волос.