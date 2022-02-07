В Роспотребнадзоре считают, что коронавирус продолжит мутировать и станет более заразным

Коронавирус в ближайшем будущем продолжит мутировать, однако новые штаммы будут хоть и более заразными, но гораздо менее опасными для носителей. Такой прогноз в эфире телеканала "Россия 24" озвучила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Более вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движется, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания", — пояснила она.

В Роспотребнадзоре считают, что при таком сценарии уже действующих ограничительных мер будет вполне достаточно для борьбы с распространением CoViD-19.