В Роспотребнадзоре считают, что коронавирус продолжит мутировать и станет более заразным
По мнению профессора Натальи Пшеничной, если прогноз подтвердится, ограничительные меры для борьбы с пандемией ужесточать не потребуется.
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Коронавирус в ближайшем будущем продолжит мутировать, однако новые штаммы будут хоть и более заразными, но гораздо менее опасными для носителей. Такой прогноз в эфире телеканала "Россия 24" озвучила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Более вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движется, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания", — пояснила она.
В Роспотребнадзоре считают, что при таком сценарии уже действующих ограничительных мер будет вполне достаточно для борьбы с распространением CoViD-19.
Напомним, что за сутки в России с коронавирусом госпитализировали 10 843 человек, что на 15% меньше по сравнению с 6 февраля. Также за сутки выздоровело 55 683 пациента, а скончалось 609. Всего же выявлено 171 905 новых случаев ковида.
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