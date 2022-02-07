В Китае почти полностью восстановили оригинальный финал фильма "Бойцовский клуб"

Китайский стриминговый сервис Tencent Video практически полностью восстановил изначальную концовку триллера "Бойцовский клуб" после распространившейся в Сети реакции на цензуру финала фильма. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В оригинальной концовке фильма Дэвида Финчера показано, как рассказчик (Эдвард Нортон) убивает своё воображаемое альтер-эго Тайлера Дердена (Брэд Питт), а потом наблюдает за тем, как на горизонте взрываются здания. В это время он рассуждает о том, что начался крестовый поход анархистов по уничтожению потребительского общества.

Согласно ключевому принципу китайской системы цензуры фильмов, герои всегда обязаны быть наказаны за свои преступления на экране. Так, в 1999 году, когда состоялась премьера фильма, Tencent Video решила изменить финал в соответствии со своими законами. В результате была вырезана кульминационная сцена, а вместо неё вставили сообщение.

"Полиция быстро раскрыла весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы. После суда Тайлера отправили в психиатрическую лечебницу для психологического лечения", — говорилось в тексте.

Теперь же Tencent восстановила 11 из 12 минут концовки фильма. Оставшаяся минута состоит из откровенных сцен с участием героев Брэда Питта и Хелены Бонем Картер. Отмена таких мер цензуры в индустрии развлечений Китая — редкое явление, а сокращение голливудских фильмов — нет.