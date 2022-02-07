Учёные выяснили, какие цвета привлекают комаров

Биологи из Вашингтонского университета выяснили, что при обнаружении запаха человеческого тела комары начинают реагировать на красные, оранжевые, чёрные и голубые тона, которые у них ассоциируются с кожей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.

"Комары, судя по всему, используют запахи, чтобы обнаружить жертву поблизости. Когда они чуют определённые элементы, вроде углекислого газа из нашего дыхания, их глаза начинают искать специфические цвета и зрительные приметы, которые ассоциируются с потенциальной жертвой", — уточнил Джеффри Риффелл из Вашингтонского университета.

При этом насекомые игнорируют другие цвета — зелёный, фиолетовый, синий и белый. Учёные объяснили, что для комаров человеческая кожа выглядит красной, поэтому они и садятся на неё. Изначально же они вычисляют положение жертвы по избытку углекислого газа в воздухе, потом по теплу тела, а также пару и молекулам молочной кислоты, присутствующим в поте человека и животных.

Исследователи наблюдали за поведением самок комаров вида Aedes aegypti, разносящих вирус Зика, жёлтую лихорадку и ряд других опасных болезней. Во время опытов использовались ёмкости с летучими молекулами, содержащимися в человеческом поте, а также предметы разных цветов.

Оказалось, что комары игнорируют все вещи при отсутствии запахов человеческого тела. Однако при его наличии насекомые начинают интересоваться предметами красного, оранжевого и чёрного цветов, но при этом игнорируют аналогичные объекты, окрашенные в зелёный или синий цвета. Тогда учёные решили проверить, как комары реагируют на вид голой руки человека и с надетой на неё зелёной перчаткой. Выяснилось, что при избытке углекислого газа в воздухе насекомые летели к руке даже с большого расстояния, однако зелёные перчатки заставляли кровососов игнорировать человека даже при достаточно тесном контакте.