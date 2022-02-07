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Сборная России опустилась на второе место общего зачёта Олимпиады в Пекине

При этом наша команда продолжает занимать лидирующую позицию по числу завоёванных наград.

7 февраля, 08:36

Знаменосцы команды ОКР хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Фото © ТАС / Бобылев Сергей

Сборная России опустилась на второе место в общекомандном зачёте Олимпийских игр в Пекине.

Произошло это после победы шведской горнолыжницы Сары Хектор, которая стала сильнейшей в гигантском слаломе у женщин. Второе место там заняла итальянка Федерика Бриньоне, бронза у представительницы Швейцарии Лары Гут-Бехрами.

Россия вышла на первое место в медальном зачёте на Олимпиаде

Россия вышла на первое место в медальном зачёте на Олимпиаде

Теперь в активе сборной Швеции три золотых медали — и именно она возглавляет общий зачёт Игр. Наша команда идёт второй, имея в активе по две золотые, серебряные и бронзовые медали. При этом российская команда лидирует по общему количеству медалей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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