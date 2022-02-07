Сборная России опустилась на второе место общего зачёта Олимпиады в Пекине
При этом наша команда продолжает занимать лидирующую позицию по числу завоёванных наград.
Знаменосцы команды ОКР хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Фото © ТАС / Бобылев Сергей
Сборная России опустилась на второе место в общекомандном зачёте Олимпийских игр в Пекине.
Произошло это после победы шведской горнолыжницы Сары Хектор, которая стала сильнейшей в гигантском слаломе у женщин. Второе место там заняла итальянка Федерика Бриньоне, бронза у представительницы Швейцарии Лары Гут-Бехрами.
Теперь в активе сборной Швеции три золотых медали — и именно она возглавляет общий зачёт Игр. Наша команда идёт второй, имея в активе по две золотые, серебряные и бронзовые медали. При этом российская команда лидирует по общему количеству медалей.
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