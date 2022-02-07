"Меры дополнительной безопасности": В ФХР выпустили заявление по скандальному матчу Россия – Канада в масках

Федерация хоккея России (ФХР) на своём официальном сайте опубликовала заявление по поводу матча Россия – Канада на Олимпиаде в Пекине, который обе команды проводили в масках.

"Решение о переносе начала встречи принято руководством Международной федерации хоккея (IIHF) и было связано с вопросами тестирования спортсменок обеих команд на коронавирусную инфекцию. Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира (до 9:00 по местному времени). Однако к назначенному времени начала матча (12:10) данные из лаборатории не поступили", — говорится в сообщении ФХР.

В итоге глава IIHF принял решение о переносе встречи на час. О нём наша команда узнала на пару минут позже, поэтому была вынуждена покинуть лёд, на который уже вышла.