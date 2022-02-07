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"Меры дополнительной безопасности": В ФХР выпустили заявление по скандальному матчу Россия – Канада в масках

Представители Страны кленового листа час отказывались выходить на лёд из-за ситуации с тестами на ковид.

7 февраля, 08:54

Фануза Кадирова (сборная России) во время матча. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Федерация хоккея России (ФХР) на своём официальном сайте опубликовала заявление по поводу матча Россия – Канада на Олимпиаде в Пекине, который обе команды проводили в масках.

"Решение о переносе начала встречи принято руководством Международной федерации хоккея (IIHF) и было связано с вопросами тестирования спортсменок обеих команд на коронавирусную инфекцию. Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира (до 9:00 по местному времени). Однако к назначенному времени начала матча (12:10) данные из лаборатории не поступили", — говорится в сообщении ФХР.

В итоге глава IIHF принял решение о переносе встречи на час. О нём наша команда узнала на пару минут позже, поэтому была вынуждена покинуть лёд, на который уже вышла.

"Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с IIHF применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках", — подчёркивается в заявлении ФХР.

Две хоккеистки сборной России сдали положительный тест на коронавирус

Две хоккеистки сборной России сдали положительный тест на коронавирус

Напомним, матч женского хоккейного турнира Россия – Канада на Олимпиаде в Пекине был задержан на час из-за того, что канадки отказались выходить на лёд. В итоге хоккеистки обеих команд были вынуждены начать матч в масках, но в третьем периоде наша команда сумела их снять. Сама встреча завершилась победой сборной Канады со счётом 6:1.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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