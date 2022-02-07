Две хоккеистки сборной России сдали положительный тест на коронавирус

Две хоккеистки женской сборной России получили положительные тесты на коронавирус. Об этом после матча против Канады сообщил главный тренер нашей национальной команды Евгений Бобарико.

"У Виктории Кулешовой положительный тест. У Гончаренко также повторный положительный. У неё рецидив произошёл", — заявил Бобарико.