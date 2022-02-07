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Две хоккеистки сборной России сдали положительный тест на коронавирус

Кроме того, ковидом заразилась представительница национальной команды Канады.

7 февраля, 08:15

Фото © gettyimages / Bruce Bennett

Две хоккеистки женской сборной России получили положительные тесты на коронавирус. Об этом после матча против Канады сообщил главный тренер нашей национальной команды Евгений Бобарико.

"У Виктории Кулешовой положительный тест. У Гончаренко также повторный положительный. У неё рецидив произошёл", — заявил Бобарико.

Добавим, что положительный тест перед матчем против сборной России сдала одна из хоккеисток команды Канады.

Маски не помогли: Женская сборная России по хоккею проиграла Канаде на Олимпиаде в Пекине

Маски не помогли: Женская сборная России по хоккею проиграла Канаде на Олимпиаде в Пекине

Напомним, матч женского хоккейного турнира Россия – Канада на Олимпиаде в Пекине был задержан на час из-за того, что канадки отказались выходить на лёд. В итоге хоккеистки обеих команд были вынуждены начать матч в масках, но в третьем периоде наша команда сумела их снять. Сама встреча завершилась победой сборной Канады со счётом 6:1.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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