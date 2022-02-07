Три знака зодиака, отношения с которыми принесут лишь страдания

Каждому хочется, чтобы в личной жизни и дома всегда царили мир и любовь, но иногда, сколько усилий ни прикладывай, добиться этого не выходит. И дело вовсе не в злом роке или недостаточных стараниях, а в характере второй половинки. Астрологи вычислили три знака зодиака, любить которые себе дороже, пишет Пятый канал.

Дева

К людям, рождённым под знаком Девы, очень сложно найти подход: они педантичные, самодостаточные и ко всему подходят с логической точки зрения. Чтобы создать идеальные — или хоть какие-то — отношения, Дева должна раскрыться своему партнёру, но врождённая подозрительность и отстранённость мешает ей это сделать. Из этого порочного круга просто не вырваться, и, пока терпеливый избранник Девы осаждает её крепость, ему приходится испытывать весь спектр неприятных эмоций.

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Скорпион

У Скорпиона обычно семь пятниц на неделе, и его настроение меняется так, что за ним просто не успеть. То он показательно холоден по отношению к своей половине, то готов ради неё на всё, устраивая через раз романтические вечера. Такие эмоциональные качели способны выбить почву из-под ног у кого угодно, но ситуация осложняется ещё и тем, что интерес Скорпиона к текущим отношениям быстро угасает, он тут же находит новые.

Стрелец

Представители этого знака зодиака редко могут усидеть на месте, их душе требуются новые впечатления и приключения, а потому вторая половинка вынуждена терпеть их постоянные адреналиновые похождения. Угнаться за Стрельцом очень сложно, и не каждый к этому готов. Да и сам Стрелец не будет воспринимать серьёзно свою пару, пока та не докажет, что умеет жить в том же ритме. А до тех пор избраннику придётся жить на птичьих правах и лишь мечтать о великой любви.