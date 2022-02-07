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Кайли Дженнер и рэпер Тревис Скотт во второй раз стали родителями

Фанаты сразу стали гадать, какое имя знаменитости дали ребёнку. Звёздная пара пока не раскрывает этого и лишь намекает на пол малыша.

7 февраля, 05:05
<p>© Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kyliejenner/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kyliejenner</a></p>

© Instagram / kyliejenner

Американская модель Кайли Дженнер и рэпер Тревис Скотт во второй раз стали родителями. Об этом сообщила сама представительница семейства Кардашьян, опубликовав в "Инстаграме" трогательное фото.

На опубликованном снимке первый ребёнок Кайли — дочь Сторми — держит руку новорождённого малыша. Модель раскрыла, что кроха появилась на свет 2 февраля. Поклонники, исходя из цвета эмодзи, предположили, что это мальчик.

Фанаты звёздной пары засыпают поздравлениями аккаунты Дженнер и Скотта в социальных сетях. Ну и, естественно, гадают об имени ребёнка, поскольку пара ещё не озвучила его. Однако в блогах подруг Кайли неоднократно фигурирует слово Angel. Фанаты предположили, что именно так и будут звать нового члена семьи.

Кайли Дженнер затравили из-за сториз с концерта, на котором погибло 8 человек

Кайли Дженнер затравили из-за сториз с концерта, на котором погибло 8 человек

Ранее Лайф писал, что фанатки Кайли Дженнер пришли в ярость, когда увидели, что им пришло вместо брендовых купальников: девушки потратили неприятно большую сумму на комплекты от кумира, ожидая увидеть качество, но сильно об этом пожалели.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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