Кайли Дженнер и рэпер Тревис Скотт во второй раз стали родителями
Фанаты сразу стали гадать, какое имя знаменитости дали ребёнку. Звёздная пара пока не раскрывает этого и лишь намекает на пол малыша.
© Instagram / kyliejenner
Американская модель Кайли Дженнер и рэпер Тревис Скотт во второй раз стали родителями. Об этом сообщила сама представительница семейства Кардашьян, опубликовав в "Инстаграме" трогательное фото.
На опубликованном снимке первый ребёнок Кайли — дочь Сторми — держит руку новорождённого малыша. Модель раскрыла, что кроха появилась на свет 2 февраля. Поклонники, исходя из цвета эмодзи, предположили, что это мальчик.
Фанаты звёздной пары засыпают поздравлениями аккаунты Дженнер и Скотта в социальных сетях. Ну и, естественно, гадают об имени ребёнка, поскольку пара ещё не озвучила его. Однако в блогах подруг Кайли неоднократно фигурирует слово Angel. Фанаты предположили, что именно так и будут звать нового члена семьи.
Ранее Лайф писал, что фанатки Кайли Дженнер пришли в ярость, когда увидели, что им пришло вместо брендовых купальников: девушки потратили неприятно большую сумму на комплекты от кумира, ожидая увидеть качество, но сильно об этом пожалели.
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