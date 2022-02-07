Американская модель Кайли Дженнер и рэпер Тревис Скотт во второй раз стали родителями. Об этом сообщила сама представительница семейства Кардашьян, опубликовав в "Инстаграме" трогательное фото.

На опубликованном снимке первый ребёнок Кайли — дочь Сторми — держит руку новорождённого малыша. Модель раскрыла, что кроха появилась на свет 2 февраля. Поклонники, исходя из цвета эмодзи, предположили, что это мальчик.

Фанаты звёздной пары засыпают поздравлениями аккаунты Дженнер и Скотта в социальных сетях. Ну и, естественно, гадают об имени ребёнка, поскольку пара ещё не озвучила его. Однако в блогах подруг Кайли неоднократно фигурирует слово Angel. Фанаты предположили, что именно так и будут звать нового члена семьи.