МакSим призналась, что была в абьюзивных отношениях с бывшим возлюбленным

Перенёсшая летом тяжёлую болезнь певица Марина Абросимова (известная всем как МакSим) впервые высказалась об абьюзивных отношениях со своим бывшим возлюбленным. В посте в "Инстаграме" она отметила, что именно такое отношение бойфренда к ней стало причиной её неестественных фотографий.

"Причина моих порой неестественных фотографий — многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ровно ничего не стоят", — написала она.

МакSим добавила, что в настоящий момент ей хорошо быть "просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной". Кого именно певица имела в виду, она не уточнила, но, возможно, речь идёт о первом муже артистки Алексее Луговцове, брак с которым продлился с 2008 по 2011 год. Отношения между супругами были тяжёлыми, муж ревновал Марину и требовал, чтобы та сидела дома и заботилась о ребёнке, хотя сам потерял работу. Позднее мужчина пристрастился к запрещённым препаратам и стал вести себя неадекватно.