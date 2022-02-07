МакSим призналась, что была в абьюзивных отношениях с бывшим возлюбленным
Имя этого человека российская исполнительница раскрывать не стала, заметив, что сейчас ей хорошо быть "просто мамой, любимой, доброй и заботливой".
Певица МакSим (Марина Абросимова) © Instagram / maksimartist
Перенёсшая летом тяжёлую болезнь певица Марина Абросимова (известная всем как МакSим) впервые высказалась об абьюзивных отношениях со своим бывшим возлюбленным. В посте в "Инстаграме" она отметила, что именно такое отношение бойфренда к ней стало причиной её неестественных фотографий.
"Причина моих порой неестественных фотографий — многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ровно ничего не стоят", — написала она.
МакSим добавила, что в настоящий момент ей хорошо быть "просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной". Кого именно певица имела в виду, она не уточнила, но, возможно, речь идёт о первом муже артистки Алексее Луговцове, брак с которым продлился с 2008 по 2011 год. Отношения между супругами были тяжёлыми, муж ревновал Марину и требовал, чтобы та сидела дома и заботилась о ребёнке, хотя сам потерял работу. Позднее мужчина пристрастился к запрещённым препаратам и стал вести себя неадекватно.
Ранее Лайф писал, что певица МакSим получила "Золотой граммофон", выйдя на сцену со спасшими её врачами. Музыкальная премия певице досталась за клип на нашумевшую песню "Спасибо", который она сняла в марте текущего года.
Комментариев: 0