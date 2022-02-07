Генсек турецкой партии призвал руководство страны признать Крым частью России
Это необходимо сделать для создания стойкого фундамента для сотрудничества двух государств на Чёрном море и Средиземноморье, уточнил Догу Перинчек. Однако это не единственное условие.
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Турция должна признать Крым российской территорией, чтобы обеспечить фундамент для сотрудничества на Чёрном море и Средиземноморье. Об этом заявил генеральный секретарь турецкой партии Vatan Догу Перинчек.
"Есть стойкий фундамент для сотрудничества России и Турции на Чёрном море и Средиземноморье", — приводит его слова РИА "Новости".
По словам парламентария, для этого Москва должна признать Турецкую Республику Северного Кипра, а Анкара принять, что Крым — это часть России.
А ранее командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шёнбах сказал, что Крымский полуостров никогда не вернётся в состав Незалежной. При этом вице-адмирал подчеркнул, что его слова отражают только его личное мнение. После этого МИД Украины потребовал от ФРГ опровергнуть высказывание Шёнбаха, слова вице-адмирала также вызвали критику в МИД и Минобороны Германии. На фоне скандала Шёнбах подал прошение об отставке, министр обороны его удовлетворила. Также её поддержал и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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