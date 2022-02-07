Захарова объяснила, зачем США и Британия выдумали "российскую угрозу"

США и Великобритания выдумали "российскую угрозу", чтобы в дальнейшем совершить "героическую" борьбу с ней. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Время идёт, Россия на Украину не нападает. Расчёт заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе", — написала она в телеграм-канале.

Дипломат заметила, что в этом плане заключается возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, а также шанс слить миллиарды на вооружение "неокрепших демократий". Кроме того, это является способом возродить имидж "непобедимых" после провала в Афганистане. Евросоюз также выступает не беспристрастной стороной в украинском конфликте, отстаивая сферу влияния, которую застолбил ещё в 2013 году, когда в Брюсселе "отчаянно продавливали ассоциацию Украины с ЕС".

"Правда, в есовский клуб Украину так и не взяли. И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перформанса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую "вот-вот нападёт Россия"? Подсобили натовцы украинцам по-медвежьи", — добавила Захарова.