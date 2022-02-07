"Зенит" и "Краснодар" могут подписать экс-форварда "Атлетико" Диего Косту

Экс-нападающий мадридского "Атлетико", трёхкратный обладатель Суперкубка УЕФА Диего Коста получил предложения от "Зенита" и "Краснодара". Об этом сам футболист рассказал в беседе с изданием Ajansspor.

Помимо российских команд, своё предложение Косте отправил стамбульский "Фенербахче". По словам футболиста, он склоняется к переходу именно в турецкий клуб, который готов предложить ему два миллиона евро в год.