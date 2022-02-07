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"Зенит" и "Краснодар" могут подписать экс-форварда "Атлетико" Диего Косту

Впрочем, сам форвард склоняется к переходу в турецкий "Фенербахче", который ранее проявлял интерес к Артёму Дзюбе.

7 февраля, 09:32

Футболист Диего Коста. Фото © Getty Images / Pedro Vilela

Экс-нападающий мадридского "Атлетико", трёхкратный обладатель Суперкубка УЕФА Диего Коста получил предложения от "Зенита" и "Краснодара". Об этом сам футболист рассказал в беседе с изданием Ajansspor.

Помимо российских команд, своё предложение Косте отправил стамбульский "Фенербахче". По словам футболиста, он склоняется к переходу именно в турецкий клуб, который готов предложить ему два миллиона евро в год.

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Добавим, что последним клубом Диего Косты был бразильский "Атлетико Минейро", из которого он ушёл в конце 2021 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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