Взял лопату, начал копать: Муж "мисс Кузбасс – 2010" хладнокровно рассказал, как прятал тело супруги
Обвиняемый уже сознался в убийстве жены, за которую он после расправы вёл соцсети, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Следственный эксперимент с мужем убитой "мисс Кузбасс – 2010". Кадр © Управление Следственного комитета РФ по Москве
Муж "мисс Кузбасс – 2010" показал следователям, где закопал тело Ксении Сапожковой. Видео © Управление Следственного комитета по Москве
Александр Попов, подозреваемый в убийстве своей жены, "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой, подробно и хладнокровно рассказал следователям, где закопал тело девушки в Новой Москве. Видео следственного эксперимента опубликовала пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ.
"Дошёл до машины, взял лопату, вернулся, начал копать", — сказал мужчина на опубликованных кадрах.
Обвиняемый уже сознался в убийстве, его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее Лайф писал, что тело Ксении Сапожковой было найдено в лесополосе в Новой Москве. В убийстве подозревают её избранника — Александра Попова. По словам жителей закрытого московского посёлка, в котором проживала убитая модель, её муж выносил из дома подозрительные мешки. Однако они не придавали этому значения, так как в посёлке постоянно кто-то делает ремонт и таскает чёрные пакеты.
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