Взял лопату, начал копать: Муж "мисс Кузбасс – 2010" хладнокровно рассказал, как прятал тело супруги

Обвиняемый уже сознался в убийстве жены, за которую он после расправы вёл соцсети, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.