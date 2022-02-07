Производители смартфонов могут потерять 760 млрд рублей из-за санкций против России

В случае введения технологических санкций против России и запрета прямых поставок производители смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi и Realme могут потерять 760 миллиардов рублей (около $10 миллиардов). Причём половина этой суммы придётся на "яблочную" продукцию, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчёт аналитического центра GS Group.

Согласно данным аналитиков, за 2021 год в Россию было ввезено 35,2 миллиона смартфонов на общую стоимость 832 миллиарда рублей. При этом расходы россиян на них выросли на 32% за год из-за подорожания новых моделей. Однако в 2022 году импорт смартфонов в нашу страну может снизиться до 34,9 миллиона штук из-за падения покупательской способности населения.

"Доля ключевых производителей на рынке на фоне санкций упадёт с более чем 80% до 10–20%. При этом цены на смартфоны крупнейших брендов вырастут на 15–20%", — сказал руководитель аналитического центра Александр Сурков.

Он также добавил, что увеличится параллельный импорт оригинальных моделей из соседних стран неавторизованными посредниками и телефонов собственных торговых марок розничных сетей, телеком-операторов, а также китайских и российских брендов.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, если США введут санкции, то под них попадёт "любая азиатская фабрика, поставляющая смартфоны в Россию". Причём Google через Android и Apple через iOS будут блокировать новые смартфоны и обновления на уже используемых. В результате в России официально доступными могут оказаться лишь устройства на Harmony OS. Из-за этого вырастет не только серый рынок, но и ценник на смартфоны на 20–30%.

В то же время источник, близкий к крупному ретейлеру, указал, что американские ограничительные меры против России не затронут напрямую бренды из других стран. В свою очередь Сурков добавил, что невозможно запретить поставки компонентов для сборки устройств в Китае, которые потом экспортируют в Россию.