Четверо детей и взрослый насмерть отравились угарным газом на Кубани
По предварительным данным, трагедия произошла из-за неисправности газового оборудования.
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Пять человек погибли в результате отравления угарным газом в жилом доме в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошёл в посёлке Афипский, среди погибших — четверо детей и один взрослый. По предварительным данным, трагедия произошла из-за неисправности газового оборудования.
Ранее похожий инцидент произошёл под Архангельском: мать и четверо детей погибли, отравившись угарным газом. По предварительным данным, возгорание началось с кухни. Лайф публиковал видео с места трагедии.
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