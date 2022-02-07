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Четверо детей и взрослый насмерть отравились угарным газом на Кубани

По предварительным данным, трагедия произошла из-за неисправности газового оборудования.

7 февраля, 09:00

Фото © shutterstock

Пять человек погибли в результате отравления угарным газом в жилом доме в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл в посёлке Афипский, среди погибших — четверо детей и один взрослый. По предварительным данным, трагедия произошла из-за неисправности газового оборудования.

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Ранее похожий инцидент произошёл под Архангельском: мать и четверо детей погибли, отравившись угарным газом. По предварительным данным, возгорание началось с кухни. Лайф публиковал видео с места трагедии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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