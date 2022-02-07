В Узбекистане освободили российского блогера, задержанного за незаконный провоз дрона

Новосибирский блогер Максим Лымарь, задержанный на прошлой неделе в Узбекистане за провоз дрона без регистрации, освобождён из-под домашнего ареста. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Посольства РФ в республике Дмитрия Данилова.

"Гражданин России Максим Лымарь, задержанный в аэропорту Бухары 2 февраля за попытку вывоза незарегистрированного беспилотного летательного аппарата, освобождён из-под домашнего ареста и 9 февраля планирует вернуться в Новосибирск", — сказал собеседник агентства.

Также Данилов от имени посольства выразил признательность узбекским властям за оперативность в разрешении ситуации.

Напомним, что тревел-блогер был задержан при прохождении пограничного контроля в Бухаре, когда возвращался в Новосибирск, после обнаружения у него квадрокоптера. По узбекскому законодательству беспилотные летательные аппараты (БПЛА) подлежат обязательной регистрации при въезде в республику. За нарушение этих правил россиянину грозило до трёх лет лишения свободы. Он был помещён под домашний арест.