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В Узбекистане освободили российского блогера, задержанного за незаконный провоз дрона

Россиянина поймали при прохождении пограничного контроля в Бухаре, когда он возвращался в Новосибирск. У него обнаружили квадрокоптер, который не был зарегистрирован.

7 февраля, 08:58

Фото © Pexels

Новосибирский блогер Максим Лымарь, задержанный на прошлой неделе в Узбекистане за провоз дрона без регистрации, освобождён из-под домашнего ареста. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Посольства РФ в республике Дмитрия Данилова.

"Гражданин России Максим Лымарь, задержанный в аэропорту Бухары 2 февраля за попытку вывоза незарегистрированного беспилотного летательного аппарата, освобождён из-под домашнего ареста и 9 февраля планирует вернуться в Новосибирск", — сказал собеседник агентства.

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Также Данилов от имени посольства выразил признательность узбекским властям за оперативность в разрешении ситуации.

Напомним, что тревел-блогер был задержан при прохождении пограничного контроля в Бухаре, когда возвращался в Новосибирск, после обнаружения у него квадрокоптера. По узбекскому законодательству беспилотные летательные аппараты (БПЛА) подлежат обязательной регистрации при въезде в республику. За нарушение этих правил россиянину грозило до трёх лет лишения свободы. Он был помещён под домашний арест.

Ранее Лайф рассказывал, что учёные РФ разработали способ борьбы с "роем" беспилотников с помощью "облака осколков". По мнению специалистов Военного университета Минобороны, новинка получит широкую популярность благодаря росту угрозы нападений скоординированных групп дронов на различные охраняемые объекты.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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