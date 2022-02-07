Мишустин: Подростки с 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на "Госуслугах"
С помощью личной учётной записи дети смогут заходить в электронные дневники, смотреть там оценки и узнавать домашнее задание. У них также будет возможность через сервис узнать о поступлении в вуз.
Михаил Мишустин. Кадр © Telegram / government_rus
Михаил Мишустин заявил, что подростки с 14 лет могут самостоятельно зарегистрироваться на портале "Госуслуги". Видео © Telegram / government_rus
Правительство России подготовило постановление, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться на портале "Госуслуги". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе. А за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы. И ребята будут пользоваться сервисами через личную учётную запись", — сообщил Мишустин.
Дети и подростки с помощью личной учётной записи смогут заходить в электронные дневники, смотреть там оценки и узнавать домашнее задание. Также у них появится возможность получить информацию о поступлении в учебное заведение или оформить заявку для подработки на каникулах. Такое важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов, пояснил Мишустин.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о новых опциях в личном кабинете "Моё здоровье". Она также поблагодарила граждан, которые помогли контролировать безопасность вакцинации от ковида, заполняя дневники самонаблюдения. По её словам, их вело почти 14,5 миллиона человек.
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