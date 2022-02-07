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Мишустин: Подростки с 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на "Госуслугах"

С помощью личной учётной записи дети смогут заходить в электронные дневники, смотреть там оценки и узнавать домашнее задание. У них также будет возможность через сервис узнать о поступлении в вуз.

7 февраля, 09:44

Михаил Мишустин. Кадр © Telegram / government_rus

Михаил Мишустин заявил, что подростки с 14 лет могут самостоятельно зарегистрироваться на портале "Госуслуги". Видео © Telegram / government_rus

Правительство России подготовило постановление, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться на портале "Госуслуги". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе. А за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы. И ребята будут пользоваться сервисами через личную учётную запись", — сообщил Мишустин.

На "Госуслугах" будут доступны сертификаты о медотводе от прививки от ковида

На "Госуслугах" будут доступны сертификаты о медотводе от прививки от ковида

Дети и подростки с помощью личной учётной записи смогут заходить в электронные дневники, смотреть там оценки и узнавать домашнее задание. Также у них появится возможность получить информацию о поступлении в учебное заведение или оформить заявку для подработки на каникулах. Такое важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов, пояснил Мишустин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о новых опциях в личном кабинете "Моё здоровье". Она также поблагодарила граждан, которые помогли контролировать безопасность вакцинации от ковида, заполняя дневники самонаблюдения. По её словам, их вело почти 14,5 миллиона человек.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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