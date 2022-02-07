Лукашенко рассматривает возможность вооружить часть сотрудников МЧС Белоруссии

Часть сотрудников МЧС Белоруссии могут вооружить на случай конфликта или военных действий. Этот вопрос президент республики Александр Лукашенко обсуждал на совещании по совершенствованию структуры системы ведомства, передаёт БелТА.

"Это имидж МЧС. Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того, чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием", — сказал Лукашенко.

По словам главы государства, руководство договорилось, что численность вооружённых сил республики не будет превышать 65 тысяч человек, ведь "компактная, небольшая страна не может иметь численность постоянно действующих вооружённых сил 200–300 тысяч". Однако в случае конфликта сотрудники МЧС не могут быть в стороне, добавил он.

"У нас что, в МЧС крепкие надёжные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар будут тушить", — подчеркнул президент.

Лукашенко также заметил, что хотел бы услышать, насколько страна продвинулась в плане переквалификации МЧС в силовой блок по-настоящему и сколько человек будут владеть оружием не хуже, чем в армии или милиции. Первой функцией работников МЧС будет спасательная, а вторая — встать на защиту родины, добавил он. Их планируется вооружить всеми видами огнестрельного оружия, включая пулемёты и гранатомёты, и это будет серьёзный актив, "подспорье для нашей [белорусской] армии на случай, если вдруг", заключил глава республики.