Песков: Учения на Дальнем Востоке не должны быть поводом для беспокойства наших соседей
В Кремле прокомментировали протест Правительства Японии в связи с предстоящими российскими стрельбами в районе южной части Курильских островов.
Фото © Пресс-служба Минобороны РФ
Учения России на Курилах не должны являться поводом для беспокойства соседних стран. Об этом сообщил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что мы можем проводить военные учения на всей территории страны, включая Дальний Восток.
"Безусловно, мы продолжаем процесс военного строительства, процесс армейских тренировок, манёвров, учений на всей географии Российской Федерации, включая Дальний Восток. Но эти учения никоим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенности наших соседей", — резюмировал представитель Кремля.
Напомним, что военные учения российского флота должны пройти в Тихоокеанском регионе с 4 по 9 октября. Ранее Правительство Японии выразило протест в адрес Москвы из-за подготовки манёвров в районе Курильских островов и, в частности, в акватории острова Кунашир.
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