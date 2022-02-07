Песков: Учения на Дальнем Востоке не должны быть поводом для беспокойства наших соседей

Учения России на Курилах не должны являться поводом для беспокойства соседних стран. Об этом сообщил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что мы можем проводить военные учения на всей территории страны, включая Дальний Восток.

"Безусловно, мы продолжаем процесс военного строительства, процесс армейских тренировок, манёвров, учений на всей географии Российской Федерации, включая Дальний Восток. Но эти учения никоим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенности наших соседей", — резюмировал представитель Кремля.