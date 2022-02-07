Посол США в Японии Эмануэль заявил о признании Америкой суверенитета Токио над Курилами

Вашингтон поддерживает позицию Токио по вопросу "северных территорий" (так в Стране восходящего солнца называют южную часть Курильских островов). Об этом заявил посол США в Японии Рам Эмануэль.

"В этот день, 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен — Соединённые Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами ещё с 1950-х годов", — сказал дипломат в видеоролике, опубликованном в его Twitter-аккаунте.

Также американский посол выразил поддержку усилиям Токио и Москвы в намерениях заключить мирный договор. По словам Эмануэля, такой документ уже давно пора подписать. Вместе с тем дипломат резко высказался о ситуации на Украине и отметил, что пренебрежение России суверенитетом другой страны "не является чем-то новым". Кроме того, он в очередной раз повторил звучащие на Западе обвинения о том, что Москва стягивает войска к границе с Незалежной.

Ранее Лайф сообщал, что Япония выразила протест России из-за планируемых стрельб у Курил. Генсек японского кабмина Мацуно заявил, что усиление военного присутствия России на островах неприемлемо и противоречит позиции Токио.