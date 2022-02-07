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Япония выразила протест России из-за планируемых стрельб у Курил

Генсек японского кабмина Мацуно заявил, что усиление военного присутствия России на островах неприемлемо и противоречит позиции Токио.

7 февраля, 04:55

© Shutterstock

Правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Россия уведомила о предстоящих с 8 февраля стрельбах в районе к юго-востоку от острова Кунашир. В связи с этим по дипломатическим каналам нами был заявлен России протест", — подчеркнул он.

Мацуно добавил, что такое усиление военного присутствия России на Курилах "неприемлемо и противоречит позиции правительства" Японии. Береговая охрана этой страны меж тем выпустила предупреждение о возможной опасности для морской навигации в обозначенном районе.

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Лайф напоминает, что Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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