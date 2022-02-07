Япония выразила протест России из-за планируемых стрельб у Курил

Правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Россия уведомила о предстоящих с 8 февраля стрельбах в районе к юго-востоку от острова Кунашир. В связи с этим по дипломатическим каналам нами был заявлен России протест", — подчеркнул он.

Мацуно добавил, что такое усиление военного присутствия России на Курилах "неприемлемо и противоречит позиции правительства" Японии. Береговая охрана этой страны меж тем выпустила предупреждение о возможной опасности для морской навигации в обозначенном районе.