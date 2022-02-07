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Путин не будет принимать участия в Мюнхенской конференции

Впервые за последние два года мероприятие пройдёт в очном формате, однако российский лидер не планирует присутствовать там даже онлайн, уточнили в Кремле.

7 февраля, 10:12
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/67091/photos/66953" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не будет принимать участия в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт 18–20 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции ни в каких форматах", сказал он.

Песков: В Кремле не ждут решительных переломов после встречи Путина и Макрона

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Отметим, что впервые за два года Мюнхенская конференция по безопасности состоится в очном формате.

Ранее в Пекине состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку 10 миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока. Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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