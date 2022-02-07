Путин не будет принимать участия в Мюнхенской конференции

Президент России Владимир Путин не будет принимать участия в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт 18–20 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции ни в каких форматах", — сказал он.