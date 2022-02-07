Путин не будет принимать участия в Мюнхенской конференции
Впервые за последние два года мероприятие пройдёт в очном формате, однако российский лидер не планирует присутствовать там даже онлайн, уточнили в Кремле.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин не будет принимать участия в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт 18–20 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции ни в каких форматах", — сказал он.
Отметим, что впервые за два года Мюнхенская конференция по безопасности состоится в очном формате.
Ранее в Пекине состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку 10 миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока. Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.
Лента новостей
Песков: Напряжённость сохраняется, так как на Западе предпочитают тему "вторжения" РФ
сегодня в 10:08
Посол США в Японии Эмануэль заявил о признании Америкой суверенитета Токио над Курилами
сегодня в 10:06
Песков: Учения на Дальнем Востоке не должны быть поводом для беспокойства наших соседей
сегодня в 09:59
Комментариев: 0