В Канаде призвали убрать фигурное катание из программы Олимпиад из-за доминирования России

"Я думаю, мы должны убрать из Олимпийских игр все виды спорта, в которых доминирует та или иная страна. Фигурное катание следует убрать из-за России. Конькобежный спорт — из-за Нидерландов. Бобслей должен отсутствовать на Играх, потому что в нём задают тон немцы. Больше никаких лыжных гонок, потому что есть Норвегия. Могу продолжить…" — написала Дженкинс.