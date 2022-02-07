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В Канаде призвали убрать фигурное катание из программы Олимпиад из-за доминирования России

Впрочем, досталось не только "фигурке", но и целому ряду других видов спорта, в которых отлично выступают другие страны.

7 февраля, 10:19

Камила Валиева. Фото © Lintao Zhang / Getty Images

Фигурное катание следует исключить из программы Олимпийских игр из-за постоянного доминирования российских спортсменов. Такое мнение выразила канадская журналистка Сара Дженкинс в своём твиттере.

"Я думаю, мы должны убрать из Олимпийских игр все виды спорта, в которых доминирует та или иная страна. Фигурное катание следует убрать из-за России. Конькобежный спорт — из-за Нидерландов. Бобслей должен отсутствовать на Играх, потому что в нём задают тон немцы. Больше никаких лыжных гонок, потому что есть Норвегия. Могу продолжить…" — написала Дженкинс.

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Ранее Лайф сообщал, что сборная России по фигурному катанию взяла золото Олимпиады в Пекине, победив в командном турнире.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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