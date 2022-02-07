"А мы хулиганим": Модельер Гуляев показал Аллу Пугачёву в необычном образе
Пользовали "Инстаграма" не смогли пройти мимо и не восхититься удивительным стилем Примадонны. Комментарии пестрят восторженными отзывами. Однако певице всё же не понравилась одна деталь.
Алла Пугачёва и Игорь Гуляев. Скриншот © Instagram / igorgulyaevofficial
Модельер подобрал для Аллы Пугачёвой необычный наряд. Видео © Instagram / igorgulyaevofficial
Известный российский модельер Игорь Гуляев выложил в своём аккаунте в "Инстаграме" видео с певицей Аллой Пугачёвой, которая предстала в необычном образе.
"А мы хулиганим, потому что нам нравится!" — прокомментировал он.
Примадонну нарядили в огромную пушистую красную шляпу с чёрным бантом сзади, зелёный полушубок, а на шее певицы красовалась массивная золотая цепь. Звезде шляпа понравилась, но одна деталь всё же смутила Пугачёву.
"Неужели я осмелюсь такое надеть? Я осмелюсь, а вот то, что сзади, — это не моё! Уберёшь бантик — будет хорошо", — сказала певица, обращаясь к модельеру.
Пользовали соцсети не смогли пройти мимо и не восхититься необычным нарядом Пугачёвой. Многие отметили, что в этом образе она будто скинула лет 20 и ей очень идёт такое амплуа "девушки-весны".
"Огонь, Алла Борисовна! Хулиганьте почаще!" — подчеркнул один из подписчиков.
Ранее Лайф рассказывал, что, по словам хирурга Хайдарова, Пугачёва могла сохранить молодость с помощью чипа красоты. Примадонна опубликовала селфи в инстаграм-аккаунте, и пользователи заметили, что звезда не только похудела, но и подтянула лицо.
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