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"А мы хулиганим": Модельер Гуляев показал Аллу Пугачёву в необычном образе

Пользовали "Инстаграма" не смогли пройти мимо и не восхититься удивительным стилем Примадонны. Комментарии пестрят восторженными отзывами. Однако певице всё же не понравилась одна деталь.

7 февраля, 10:13

Алла Пугачёва и Игорь Гуляев. Скриншот © Instagram / igorgulyaevofficial

Модельер подобрал для Аллы Пугачёвой необычный наряд. Видео © Instagram / igorgulyaevofficial

Известный российский модельер Игорь Гуляев выложил в своём аккаунте в "Инстаграме" видео с певицей Аллой Пугачёвой, которая предстала в необычном образе.

"А мы хулиганим, потому что нам нравится!" — прокомментировал он.

Примадонну нарядили в огромную пушистую красную шляпу с чёрным бантом сзади, зелёный полушубок, а на шее певицы красовалась массивная золотая цепь. Звезде шляпа понравилась, но одна деталь всё же смутила Пугачёву.

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"Неужели я осмелюсь такое надеть? Я осмелюсь, а вот то, что сзади, — это не моё! Уберёшь бантик — будет хорошо", — сказала певица, обращаясь к модельеру.

Пользовали соцсети не смогли пройти мимо и не восхититься необычным нарядом Пугачёвой. Многие отметили, что в этом образе она будто скинула лет 20 и ей очень идёт такое амплуа "девушки-весны".

"Огонь, Алла Борисовна! Хулиганьте почаще!" — подчеркнул один из подписчиков.

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Ранее Лайф рассказывал, что, по словам хирурга Хайдарова, Пугачёва могла сохранить молодость с помощью чипа красоты. Примадонна опубликовала селфи в инстаграм-аккаунте, и пользователи заметили, что звезда не только похудела, но и подтянула лицо.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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