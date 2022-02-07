"А мы хулиганим": Модельер Гуляев показал Аллу Пугачёву в необычном образе

Модельер подобрал для Аллы Пугачёвой необычный наряд. Видео © Instagram / igorgulyaevofficial

Известный российский модельер Игорь Гуляев выложил в своём аккаунте в "Инстаграме" видео с певицей Аллой Пугачёвой, которая предстала в необычном образе.

"А мы хулиганим, потому что нам нравится!" — прокомментировал он.

Примадонну нарядили в огромную пушистую красную шляпу с чёрным бантом сзади, зелёный полушубок, а на шее певицы красовалась массивная золотая цепь. Звезде шляпа понравилась, но одна деталь всё же смутила Пугачёву.

"Неужели я осмелюсь такое надеть? Я осмелюсь, а вот то, что сзади, — это не моё! Уберёшь бантик — будет хорошо", — сказала певица, обращаясь к модельеру.

Пользовали соцсети не смогли пройти мимо и не восхититься необычным нарядом Пугачёвой. Многие отметили, что в этом образе она будто скинула лет 20 и ей очень идёт такое амплуа "девушки-весны".

"Огонь, Алла Борисовна! Хулиганьте почаще!" — подчеркнул один из подписчиков.