Песков назвал неисполнимым желание Лукашенко получить звание полковника Советской армии
Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер и его белорусский коллега являются гражданами разных государств. Своё пожелание глава соседней республики озвучил ранее в интервью.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Ожидания президента Белоруссии Александра Лукашенко звания полковника Советской армии не могут быть выполнены, ведь российский лидер Владимир Путин не имеет права присваивать ранги в вооружённых силах другой страны. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Потому что Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином Республики Беларусь — и это две разные страны. И президент Российской Федерации не имеет права присваивать воинские звания в вооружённых силах другого государства", — сказал Песков журналистам.
Ранее Александр Лукашенко в интервью Владимиру Соловьёву отметил, что служил в Советской армии, и пошутил, что до сих пор ждёт, когда Путин присвоит ему звание полковника.
Комментариев: 0