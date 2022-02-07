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Песков назвал неисполнимым желание Лукашенко получить звание полковника Советской армии

Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер и его белорусский коллега являются гражданами разных государств. Своё пожелание глава соседней республики озвучил ранее в интервью.

7 февраля, 10:22
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/59455/photos/57233" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Ожидания президента Белоруссии Александра Лукашенко звания полковника Советской армии не могут быть выполнены, ведь российский лидер Владимир Путин не имеет права присваивать ранги в вооружённых силах другой страны. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Потому что Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином Республики Беларусь — и это две разные страны. И президент Российской Федерации не имеет права присваивать воинские звания в вооружённых силах другого государства", — сказал Песков журналистам.

Лукашенко заявил о готовности оставить пост президента, если в стране будет спокойно

Лукашенко заявил о готовности оставить пост президента, если в стране будет спокойно

Ранее Александр Лукашенко в интервью Владимиру Соловьёву отметил, что служил в Советской армии, и пошутил, что до сих пор ждёт, когда Путин присвоит ему звание полковника.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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