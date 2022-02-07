Песков назвал неисполнимым желание Лукашенко получить звание полковника Советской армии

Ожидания президента Белоруссии Александра Лукашенко звания полковника Советской армии не могут быть выполнены, ведь российский лидер Владимир Путин не имеет права присваивать ранги в вооружённых силах другой страны. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Потому что Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином Республики Беларусь — и это две разные страны. И президент Российской Федерации не имеет права присваивать воинские звания в вооружённых силах другого государства", — сказал Песков журналистам.