Врач Мелехин: Сложно представить, для чего хоккеисток РФ заставили играть в масках

Из-за медицинских масок, в которых хоккеисткам сборной России пришлось играть почти целый матч с Канадой на Олимпиаде в Пекине, у спортсменов могут возникать трудности дыхания, они будут быстрее уставать. Об этом телеканалу "360" рассказал врач спортивной медицины Илья Мелехин.

"Сопротивление дыхания ничего хорошего не приносит. Поступление кислорода недостаточное. Игрок быстро устаёт, всякие варианты возможны. Сложно предположить, для чего это сделано", — сказал он.