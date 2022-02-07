Врач Мелехин: Сложно представить, для чего хоккеисток РФ заставили играть в масках
Специалист отметил, что на его памяти это первый случай, когда спортсменам пришлось играть в средствах защиты, которые могут негативно повлиять на исход матча.
Женская сборная России по хоккею. Фото © Getty Images / Bruce Bennett
Из-за медицинских масок, в которых хоккеисткам сборной России пришлось играть почти целый матч с Канадой на Олимпиаде в Пекине, у спортсменов могут возникать трудности дыхания, они будут быстрее уставать. Об этом телеканалу "360" рассказал врач спортивной медицины Илья Мелехин.
"Сопротивление дыхания ничего хорошего не приносит. Поступление кислорода недостаточное. Игрок быстро устаёт, всякие варианты возможны. Сложно предположить, для чего это сделано", — сказал он.
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Мелехин отметил, что на его памяти это первый случай, когда спортсменам пришлось играть в масках. Чем вызвано такое решение — непонятно, добавил врач. Он отметил, что ранее были прецеденты, когда спортсмены надевали средства защиты, пока сидели на скамейке штрафников, запасных или выходили на поле.
Напомним, матч женского хоккейного турнира Россия — Канада на Олимпиаде в Пекине был задержан на час из-за того, что канадки отказались выходить на лёд. В итоге хоккеистки обеих команд были вынуждены начать матч в масках, но в третьем периоде наша команда сумела их снять. Сама встреча завершилась победой сборной Канады со счётом 6:1.
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