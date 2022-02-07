Захарова объяснила подготовкой провокаций истерику в западных СМИ на тему Украины

Длящаяся уже два месяца истерика в западных СМИ по поводу ситуации вокруг Украины говорит о подготовке провокаций. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать, вот посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан", — сказала она в эфире Первого канала.

Захарова напомнила о публикации агентства Bloomberg о "нападении" России на Украину, заметив, что подобный материал должен был пройти множество внутренних редакционных проверок. СМИ, заметила дипломат, уже заготовили статьи на все случаи жизни — вне зависимости от реальности. Это говорит о подготовке части провокационных действий, считает она.