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Захарова объяснила подготовкой провокаций истерику в западных СМИ на тему Украины

Дипломат напомнила о том, как Bloomberg опубликовал новость о "вторжении" России в Незалежную, заметив, что у журналистов уже заготовлены материалы на все случаи жизни, даже далёкие от реальности.

7 февраля, 11:10
<p>Мария Захарова. Фото © <a href="https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/1795210/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Мария Захарова. Фото © МИД РФ

Длящаяся уже два месяца истерика в западных СМИ по поводу ситуации вокруг Украины говорит о подготовке провокаций. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать, вот посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан", — сказала она в эфире Первого канала.

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Захарова напомнила о публикации агентства Bloomberg о "нападении" России на Украину, заметив, что подобный материал должен был пройти множество внутренних редакционных проверок. СМИ, заметила дипломат, уже заготовили статьи на все случаи жизни — вне зависимости от реальности. Это говорит о подготовке части провокационных действий, считает она.

"Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций", — добавила Захарова.

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А ранее газета New York Times, а также агентство Reuters и другие СМИ назвали возможное число погибших при "вторжении" России на Украину. В своих подсчётах издания ссылаются на двух неназванных чиновников Соединённых Штатов, по словам которых Киев может пасть "в течение нескольких дней" в случае нападения РФ. Кроме того, по данным изданий, Россия якобы собрала у границы уже 70% сил, необходимых для вторжения, она якобы при этом уже "готова вторгнуться в любой момент".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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