"Подарили незабываемые минуты радости": Путин поздравил российских фигуристов с золотом Олимпиады в Пекине

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристов с победой в командном турнире Олимпиады в Пекине, которая принесла нашей стране второе золото Игр.

"В командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках вы блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность и волю, стремление бороться до конца и побеждать. И, конечно, подарили незабываемые минуты радости и торжества своим близким, наставникам, многочисленным болельщикам", — говорится в сообщении на сайте Кремля.