"Подарили незабываемые минуты радости": Путин поздравил российских фигуристов с золотом Олимпиады в Пекине
Наши спортсмены принесли национальной команде вторую награду высшей пробы на Играх.
Золотые медалисты России во время цветочной церемонии. Фото © Getty Images / Xavier Laine
Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристов с победой в командном турнире Олимпиады в Пекине, которая принесла нашей стране второе золото Игр.
"В командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках вы блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность и волю, стремление бороться до конца и побеждать. И, конечно, подарили незабываемые минуты радости и торжества своим близким, наставникам, многочисленным болельщикам", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России по фигурному катанию взяла золото Олимпиады в Пекине, победив в командном турнире. Чемпионами в составе нашей команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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