НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Подарили незабываемые минуты радости": Путин поздравил российских фигуристов с золотом Олимпиады в Пекине

Наши спортсмены принесли национальной команде вторую награду высшей пробы на Играх.

7 февраля, 11:22

Золотые медалисты России во время цветочной церемонии. Фото © Getty Images / Xavier Laine

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристов с победой в командном турнире Олимпиады в Пекине, которая принесла нашей стране второе золото Игр.

"В командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках вы блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность и волю, стремление бороться до конца и побеждать. И, конечно, подарили незабываемые минуты радости и торжества своим близким, наставникам, многочисленным болельщикам", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Настала моя очередь": Камила Валиева рассказала об исполнении детской мечты на Олимпиаде

"Настала моя очередь": Камила Валиева рассказала об исполнении детской мечты на Олимпиаде

Ранее Лайф сообщал, что сборная России по фигурному катанию взяла золото Олимпиады в Пекине, победив в командном турнире. Чемпионами в составе нашей команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1