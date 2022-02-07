Кулеба заявил о получении Украиной более тысячи тонн вооружения от Запада

За последние месяцы Украина получила от Запада более тысячи тонн оружия и военного оборудования. Кроме того, страны передали Киеву в качестве меры поддержки более полутора миллиарда долларов. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Усилилась международная поддержка Украины: политическая, экономическая и в аспекте безопасности. За эти недели и месяцы мы получили более 1,5 миллиарда долларов, а объём доставленного оружия и военного оборудования — более одной тысячи тонн", — сказал он.