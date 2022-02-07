Кулеба заявил о получении Украиной более тысячи тонн вооружения от Запада
Однако Незалежная планирует продолжить переговоры по поставкам оружия и укреплению армии с иностранными партнёрами, в частности Францией и Германией.
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За последние месяцы Украина получила от Запада более тысячи тонн оружия и военного оборудования. Кроме того, страны передали Киеву в качестве меры поддержки более полутора миллиарда долларов. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Усилилась международная поддержка Украины: политическая, экономическая и в аспекте безопасности. За эти недели и месяцы мы получили более 1,5 миллиарда долларов, а объём доставленного оружия и военного оборудования — более одной тысячи тонн", — сказал он.
По мнению Кулебы, участившиеся визиты иностранных делегаций в Киев "сдерживают Россию". Он отметил, что Незалежная намерена обсудить вопрос поставок оружия и укрепления украинской армии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой МИД Германии Анналеной Бербок.
Напомним, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины ряд западных стран предоставил Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Однако позиция Германии оказалась несколько иной. Там заявили, что не будут отправлять на Украину летальное оружие, а также запретили делать это Эстонии, которая некогда получила вооружение от Берлина.
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