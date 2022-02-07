НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Кулеба заявил о получении Украиной более тысячи тонн вооружения от Запада

Однако Незалежная планирует продолжить переговоры по поставкам оружия и укреплению армии с иностранными партнёрами, в частности Францией и Германией.

7 февраля, 11:27

Фото © Instagram / СБУ

За последние месяцы Украина получила от Запада более тысячи тонн оружия и военного оборудования. Кроме того, страны передали Киеву в качестве меры поддержки более полутора миллиарда долларов. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Усилилась международная поддержка Украины: политическая, экономическая и в аспекте безопасности. За эти недели и месяцы мы получили более 1,5 миллиарда долларов, а объём доставленного оружия и военного оборудования — более одной тысячи тонн", сказал он.

Экс-генерал ВСУ Кривонос заявил о катастрофической неукомплектованности армии страны

Экс-генерал ВСУ Кривонос заявил о катастрофической неукомплектованности армии страны

По мнению Кулебы, участившиеся визиты иностранных делегаций в Киев "сдерживают Россию". Он отметил, что Незалежная намерена обсудить вопрос поставок оружия и укрепления украинской армии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Напомним, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины ряд западных стран предоставил Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Однако позиция Германии оказалась несколько иной. Там заявили, что не будут отправлять на Украину летальное оружие, а также запретили делать это Эстонии, которая некогда получила вооружение от Берлина.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1