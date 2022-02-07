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Жители Подмосковья смогут открыть больничный лист через кол-центр 122

Врач будет созваниваться с пациентом и проводить аудиоконсультацию. При необходимости он также сможет направить больного в поликлинику или оформить вызов специалиста на дом.

7 февраля, 11:46

Фото © Pixabay

Жители Московской области с симптомами ОРВИ и подтверждённым коронавирусом могут открыть больничный лист без посещения поликлиники, для этого нужно просто позвонить по номеру 122. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"Мы видим, какая нагрузка сейчас ложится на поликлиники, поэтому мы ввели возможность открытия больничных листов через кол-центр 122. Листок нетрудоспособности будет открыт с даты поступления заявки в кол-центр 122", цитирует её телеканал "360".

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По словам Стригунковой, после того как диспетчер кол-центра примет заявку, с пациентом свяжется врач. Он проведёт консультацию, задаст уточняющие вопросы, а затем откроет больничный лист. При необходимости он также сможет направить пациента в поликлинику или оформить вызов врача на дом.

Ранее Лайф писал о том, что в РФ вступило в силу решение об отмене карантина для контактировавших с больными ковидом. Если человек находился на самоизоляции из-за контакта с заражённым коронавирусом, то для него она тоже отменяется, уточнили в Роспотребнадзоре. Кроме того, с 6 февраля вступили в силу новые правила выписки пациентов с ковидом. Если лечение длилось дольше семи дней, то для выписки больного не потребуется отрицательный тест. В случае если лечение заняло меньше недели, то для выписки необходимо будет сдать тест и получить отрицательный результат.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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