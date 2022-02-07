Жители Подмосковья смогут открыть больничный лист через кол-центр 122

Жители Московской области с симптомами ОРВИ и подтверждённым коронавирусом могут открыть больничный лист без посещения поликлиники, для этого нужно просто позвонить по номеру 122. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"Мы видим, какая нагрузка сейчас ложится на поликлиники, поэтому мы ввели возможность открытия больничных листов через кол-центр 122. Листок нетрудоспособности будет открыт с даты поступления заявки в кол-центр 122", — цитирует её телеканал "360".

По словам Стригунковой, после того как диспетчер кол-центра примет заявку, с пациентом свяжется врач. Он проведёт консультацию, задаст уточняющие вопросы, а затем откроет больничный лист. При необходимости он также сможет направить пациента в поликлинику или оформить вызов врача на дом.