Психолог Шахов назвал пять признаков выгорания в личной жизни влюблённых

Раздражительность, отсутствие тактильности, потеря интереса к партнёру, нежелание проводить совместный досуг и "день сурка" являются признаками выгорания в личной жизни. Об этом "Газете.ru" рассказал социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов.

По его словам, о проблемах во взаимоотношениях с партнёром и о возникновении эмоционального кризиса говорит ряд признаков. В первую очередь речь идёт о раздражительности. Человека начинает бесить его вторая половинка без особой на то причины, из-за чего хочется отстраниться и не ухудшать и так напряжённые отношения. Тревожным сигналом является и отсутствие тактильности. В этой ситуации между партнёрами пропадает желание обнимать и целовать друг друга, а также совершать случайные прикосновения. Шахов уточнил, что вы будто начинаете чувствовать себя дальними родственниками под одной крышей.

На проблему в отношениях указывает и потеря интереса к партнёру. Человеку всё равно, как прошёл день возлюбленного и что он планирует делать в будущем. Он не рассказывает, а вы и не спрашиваете, объяснил психолог. Шахов также отметил нежелание проводить совместный досуг. Например, партнёр вечно остаётся на работе допоздна, подолгу бродит в магазине — лишь бы не проводить больше времени вместе.

Кроме того, тревожным является и такой признак, как "день сурка". По словам эксперта, при этом каждый день с избранником становится похож на предыдущий, в жизни отсутствуют позитивные эмоции и яркие впечатления.