Бомба замедленного действия: Психолог назвал семь признаков рассыпающихся отношений, на которые никто не обращает внимания Иногда партнёры даже не подозревают, что счастье иллюзорно, а любовь давно прошла. Психологи выделяют несколько признаков нарастающего разлада, которые люди не считают чем-то значимым. 6 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

Общение отошло на задний план

Американский психолог Нил Миллер ещё на заре науки о тонкостях душевного здоровья заключил, что общение в нормальных, здоровых отношениях занимает много места помимо интима и воспитания детей. Близкие люди, по мнению Миллера, раскрывают друг другу душу, делятся переживаниями, обсуждают что-нибудь интересное. Происходит это так: она говорит ему, почему ей не нравится футбол, а он в свою очередь объясняет, почему ему интересно наблюдать за тем, как толпа мужиков гоняет всего один мяч. Причём общение интересно тем, что в отличие от полового влечения, которое чаще всего с годами идёт на спад, такие споры созревают как хороший коньяк и пробуждают интерес к противоположным, казалось бы, вещам.

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Это же чудо, когда сходятся два совершенно разных человека, каждый приходит в отношения со своими представлениями о жизни, со своими эстетическими и этическими установками, со своим кругозором, но с новым прожитым совместно годом у них становится всё больше и больше общего. Про удачные союзы говорят: "Они понимают друг друга без слов". Про неудачные можно сказать словами Высоцкого: "Мы снова говорим на разных языках". Психолог Уиллард Ф. Харли, проведя ряд исследований, вывел формулу, согласно которой женщине необходимо около 15 часов в неделю полного и безраздельного внимания супруга. Мужчине нужно хотя бы 10 часов в неделю такого присутствия половинки в его жизни.

Партнёры почти не проводят время вместе

Спору нет, личное пространство — это святая святых. Там человек подзаряжает свои "энерджайзеры", упорядочивает свой внутренний диалог. Но если любовное гнездо начинает существовать в режиме "Южная и Северная Корея" со своей демилитаризованной зоной и 38-й параллелью, это не очень здорово. Он предпочитает проводить время со своими друзьями, она — со своими подругами. Как опять же пел Высоцкий, "Ну о чём с тобою говорить / Всё равно ты порешь ахинею / Лучше я пойду к ребятам пить / У ребят есть мысли поважнее".

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Если такое в порядке вещей, стоит задуматься, зачем этот союз вообще нужен. Психолог Уиллард Харли любит приводить пример из своей практики, в котором некие супруги Смиты последние пять лет брака жили в своих параллельных мирах, даже ужинали в разных комнатах. Происходящее воспринималось как должное, казалось, что "все так живут". Затем супруга Элиот сходила в кино на мелодраму, в которой речь шла о разводе. Когда она вернулась домой, то сказала своему Гарри: "Знаешь, нам нужно развестись. У нас нет ничего общего". Сколько времени они потратили зря?

Полное отсутствие привязанности

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Во время медового месяца молодожёнам физически невозможно оторваться друг от друга. Дальнейший спад интереса к физической близости — это нормально, если этот показатель не опускается до нуля. Если партнёров не тянет друг к другу, если они не скучают друг по другу, пока находятся на работе, если, вернувшись из командировки, мужчина не ведёт себя как изнурённый жаждой путник, который, припав к оазису, никак не может напиться, это тревожный звоночек. Но каждый отдельный случай, по мнению психолога Роберта Тайбби, нужно разбирать индивидуально. Временный спад любовного энтузиазма может быть обусловлен реакцией на стресс. Но, если похолодание приобретает хронический характер, это указывает на ухудшение отношений.

Секреты и растущая подозрительность

По мнению психолога Мануэля Мартинеса, на то, что отношения катятся ко всем чертям, может указывать растущая скрытность обоих партнёров или одной из сторон. Он или она не считает нужным отчитываться, где был (была), с кем общался (общалась), почему вернулся (вернулась) так поздно. Вторая сторона в свою очередь становится подозрительной, ревнует по пустякам. Испорченный телефон отчёта о связях с внешним миром приобретает шизофренический характер. В стабильных отношениях людям нечего скрывать от своей половинки. Когда кто-то говорит, что его личная переписка — нечто неприкосновенное, он заколачивает очередной гвоздь в гроб отношений. Когда кто-то читает без спроса переписку своего партнёра, он заколачивает два гвоздя.

Низкий порог терпимости

Все люди несовершенны, у каждого есть свои причуды, ахиллесовы пяты, странности. Если пара живёт душа в душу, в худшем случае один из участников отношений вежливо укажет на тот момент, который его (её) в ней (в нём) не устраивает. В лучшем — эксцентричность или чудаковатость будут придавать дополнительное обаяние возлюбленному. Таким парам можно только позавидовать. Но если его или её начинает что-то бесить — разбросанные носки или волосы в раковине, то пиши пропало. В жизни с не тем человеком вскоре всплывёт столько невыносимых мелочей, что скандалы погребут под собой обоих, если один из них не догадается собрать вещички и сбежать. Психолог Роберт Тайбби отмечает, что партнёры, придирающиеся друг к другу по пустякам, не будут готовы к конструктивному решению серьёзных разногласий. Низкий порог терпимости — это высокий радиационный фон, несовместимый со стабильными отношениями. Следует забыть поговорку "Милые бранятся — только тешатся". Этому принципу следуют те, для кого "стерпится — слюбится". Не стерпится и не слюбится.

Непонимание потребностей своей половинки

Специалист по семейным отношениям Вирджиния Сатир отмечала, что большинство семейных неурядиц обусловлено незнанием взаимных потребностей друг друга. Конечно, мужчины с Марса, а женщины с Венеры, но это не значит, что нужно пустить ситуацию на самотёк. Почему она обижается? Почему он хмурый, как туча? У плохого настроения всегда есть причина. Чаще всего эта причина — неудовлетворённость. Если брать классическую гендерную модель, мужчину подпитывает статус и независимость, женщину — интимность доверительных отношений, атмосфера надёжности.

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Он должен учитывать это и не отмахиваться от назойливой жены, если ей хочется поговорить о чём-то важном, поделиться наболевшим. Её критика в свою очередь не должна бить по его самооценке. Что касается аспекта сексуальных отношений, здесь нужно быть особенно чутким. В стабильных отношениях партнёры не просто приходят к среднему арифметическому, они получают от союза то, что превосходит их самые заветные ожидания. Кстати, секс — индикатор того, насколько всё хорошо или плохо, квинтэссенция взаимной чуткости в принципе. Гэри Чепмэн, автор бестселлера "Пять языков любви", писал: "Если мы хотим взаимопонимания, нам нужно знать желания друг друга".

Мечты о побеге

В фантазиях человек зачастую получает то, чего не даёт ему жизнь. Зигмунд Фрейд называл мечтания попыткой решения разрыва между "хочу" и реальностью. Это золотая середина между неудовлетворёнными желаниями и моральными ограничениями. Если мужчина мечтает свалить от неё на необитаемый остров, он, скорее всего, не воплотит эту мечту в полной мере, но уж точно когда-нибудь задумается о том, чтобы снять себе отдельное жильё, где он будет сам себе хозяин и куда он наверняка приведёт любовницу для снятия стресса. По словам Роберта Тайбби, фантазии имеют конструктивную сторону. Это возможность выдохнуть, перезагрузиться. Но, как только начинается процесс кристаллизации, как только сознание начинает рисовать конкретный план, отношения находятся на грани распада.

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