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На Украине депутата Рады от партии Зеленского задержали по подозрению во взятке

Парламентарий находился в розыске из-за укрывательства от правоохранительных органов. В скором времени нардепу вручат ходатайство об избрании меры пресечения.

7 февраля, 11:51

Задержание нардепа от партии Зеленского по подозрению во взятке © Facebook/НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали депутата Верховной рады от партии президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" Сергея Кузьминых по подозрению во взятке. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в "Фейсбуке".

"Только что НАБУ и САП задержали действующего народного депутата по подозрению в получении 558 тысяч гривен (1,501 млн рублей. — Прим. Лайфа) неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.

На сайте НАБУ указывается, что осенью 2021 года Кузьминых "намекнул", будто представителю частной компании стоит обговаривать с ним поставки медоборудования в больницы в Житомирской области. В ходе обсуждений нардеп пообещал обеспечить победу в тендерах по закупке оборудования за счёт бюджета.

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Так, в соответствии с их договорённостями руководство одной из больниц закупило медоборудование на 40 миллионов гривен (107,6 миллиона рублей. — Прим. Лайфа). Затем нардеп сказал, что за такие услуги ему нужно заплатить 30% от суммы договоров, заключённых с учреждением. В результате после получения оплаты от больницы из тендеров депутат попросил 558 тысяч гривен.

"Как установило следствие, нардеп планировал такую ​​схему исчисления суммы неправомерной выгоды применять и в отношении других договоров в будущем, в частности на поставки МРТ (30% от 37,499 млн гривен — 11,25 млн гривен) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 19 млн гривен — 398,33 тыс. гривен)", — указала пресс-служба НАБУ.

Ранее главу сахалинского Минэкономразвития отстранили от должности. Алексей Успенский является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по факту халатности при исполнении должностных обязанностей. Материалы переданы в суд.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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